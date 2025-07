Monólogo de Alsina: "Pisos, pagos, saunas y fraudes"

Pues ya estaría, ¿no? Superada la crisis; pasada la página; recuperado el rumbo del barco; y lanzados los tripulantes corruptos por la borda. Que dice el Gobierno que ya pasó. Que dice el PSOE que ha sido un mal trago, sí, pero que ya es historia. Que como ha habido un pleno en el Congreso en el que ni Bildu ni el PNV le han pedido a Sánchez que se vaya, y en el que Rufián dijo que si solo son tres corruptos y cuatro mordidas, oye, poca cosa, que siga Sánchez, pues ya está.

Asignatura aprobada, que diría Garci. Total, ¿qué era lo peor que le podía pasar? ¿Qué metieran en la cárcel al viceSánchez en el partido, fontanero jefe de Ferraz y embajador plenipotenciario para la negociación con Puigdemont y con Otegi? Bah, nada que el verano no diluya. Calderilla política, ya escampó la tormenta.

Y además, hoy sale al quite Tezanos con una de sus encuestas para revitalizar presidentes desmejorados. El famoso chute Tezanos, ríete tú del ginseng. Si en junio, con las 'Leires' y los 'Dolsetes' en todo su esplendor mediático, le dio siete puntos de ventaja al PSOE, en el barómetro de hoy, con Cerdán en prisión preventiva, los audios de Koldo en todas las televisiones, Salazar apartado por presunto acoso y los trenes acumulando incidentes, ¿qué serán, diecisiete?

Hoy sale al quite Tezanos con una de sus encuestas para revitalizar presidentes desmejorados

Ya es hora de que Tezanos abandone la neutralidad que lo adorna, cocine la encuesta como Dios manda y le diga a España la verdad: que si hoy hubiera elecciones, Sánchez sacaba trescientos cuarenta y nueve escaños. Más uno de Sumar, todos los diputados posibles. Si el capitán Sánchez Pérez-Castejón no convoca elecciones es para no abusar. España está con él y Tezanos lo sabe. Demos por hecho que tampoco esta vez habrá preguntado a los españoles si creen que debería dimitir. No, Sánchez, no. ¡Tezanos!

Este altísimo cargo de Moncloa que la semana pasada se permitió aventar el bulo de que el caso Koldo podría ser un montaje y al que nadie, en la Moncloa de la que forma parte, ha reclamado que deje el activismo conspiranoico en casa.

El PSOE ya no tiene mayoría

Pues ya estaría. Ya pasó. Entre el pleno del que el Gobierno salió eufórico y el CIS de los mundos de Yupi, el presidente puede encarar el verano libre de preocupaciones y de maquillaje. Aunque si se votara una cuestión de confianza, la perdería. Como expresamente dijo ayer, haciendo las mismas cuentas que echamos aquí, el portavoz de PodemosPablo Fernández.

Cuando Podemos tiene razón, tiene razón. Y por más que el Gobierno martillee con el salmo de que mantiene cohesionado el bloque de investidura, ese bloque, en ausencia ya de Podemos, lo forman, como mucho, 173 diputados. 174 si se apunta Ábalos. Y en el bloque de la oposición está el resto, 176 incluyendo a Podemos. Estos son los números de dos años después de la investidura, dos años después de la defenestración de los ministros de Podemos y tres años después de que el Congreso le aprobara a Sánchez sus últimos Presupuestos.

Lo de cumplir el mandato lo dicen los ministros como si fuera muy meritorio. El presidente que cumple. En rigor, el mandato viene incumpliéndose desde hace dos años, porque el mandato no consiste solo en permanecer cuatro años en la presidencia, consiste en ir cumpliendo en esos cuatro años todas las obligaciones que le corresponden a quien gobierna. La principal de las cuales es someter cada año al examen de las Cortes su proyecto para el año siguiente. O sea, el Presupuesto.

Pero bueno, el Gobierno proclama que todo vuelve a estar en orden. Prueba superada. No se sabe cuál, pero ya pasó, ya pasó. Aunque siga sin mayoría parlamentaria, sin mayoría social y sin seguridad alguna de que la semana que viene no salga otro informe de la UCO que vuelva a poner o al PSOE o al Consejo de Ministros patas arriba.

Una nueva tanda de mensajes de Ábalos

Y otra tanda de guasaps de Ábalos, que anda el hombre escocido porque escucha al presidente hablar de élcomo si fuera un corrupto cuando aún no ha sido ni condenado, ni juzgado, ni procesado. Se lo dijo ayer Ábalos a La Sexta, que ya le vale al presidente, más institucional, dice, debería estar siendo. Durísimo reproche que, en todo caso, en la Moncloa debió de sonar a "cuidadoooo".

Habrá de admitir el diputado Ábalos que, ya que sigue siendo diputado, su obligación era haber estado en el pleno del miércoles para expresar su postura sobre la corrupción y pedir la palabra, por alusiones, cada vez que su antiguo jefe le trataba como un golfo.

El juez Puente, que no es el ministro, sino el instructor del Supremo, ha pedido al PSOE y al Congreso que le aclaren los ingresos y donaciones de Ábalos porque los números no cuadran. En Hacienda tiene declarado que donó al partido cuarenta y cinco mil euros en diez años y en sus cuentas solo aparecen transferencias por ocho mil y pico.

Aunque en algunos círculos se quiso interpretar ayer que el juez ya está dando por hecho que hay financiación irregular del PSOE, no es así. De momento, lo que hay es un descuadre que podría explicarse porque la donación principal que hacen los diputados al partido no es voluntaria, sino automática, se les retira una parte de su salario.

Si esa parte va directamente del grupo al partido sin que el diputado tenga que hacer él la transferencia, podría explicar ese desfase, ya veremos. Más raro es que el Congreso le haya abonado a Ábalos setecientos cincuenta mil euros de retribución en diez años y en sus cuentas solo aparezcan ochenta mil, pero tampoco cabe descartar un error en la transmisión de información, pero ya se verá.

Que para eso quiere el juez los números completos. Y tendrán que acabar examinándose, también, los gastos que pasaba Ábalos al partido por comidas y viajes. Se publicó hace meses que el gerente alertó de que Koldo presentaba tickets muy numerosos y muy abultados, y que había comidas en dos sitios distintos a la vez, por ejemplo. El PSOE nunca llegó a explicar aquello, tampoco a desmentirlo. Y el gerente nunca dijo esta boca es mía. De hecho, fue relevado como gerente y reubicado en la empresa pública en la que también trabajó Leire, el mundo es un pañuelo. Pasar gastos falsos, o inflados, al partido es una forma de obtener dinero irregularmente.

Koldo presentaba tickets muy numerosos y muy abultados

O sea, un sobresueldo que no aparece como tal en las cuentas oficiales. Esto también terminará aclarándose, supongo, porque conservará el partido los justificantes que aportaba quien entonces era su capataz por delegación de Sánchez (como para cuestionarle al capataz, en aquel momento, la veracidad de sus gastos).

Las saunas del suegro

El PP sueña con que acabe asomando la posible financiación irregular del PSOE para poder empatar, veinte años después, los papeles de Bárcenas que reventaron todas las coartadas oficiales, de Génova, sobre la Gurtel. Y entretanto, va a exprimir Feijóo en las Cortes el asunto de las saunas. Las saunas del suegro —difunto— del presidente.

Catarata de preguntas sobre el local propiedad de Muface que le fue alquilado hace tropecientos años al suegro y donde este ubicó uno de sus negocios (prostíbulos, dicen los populares). Le ha cogido gusto el PP a esto de hacer listas de preguntas: cincuenta, anteayer, a Sánchez, veintitantas ahora sobre las saunas y el dinero que Sabiniano le dio a la hija para poder firmar la hipoteca del piso.

He leído que ella tenía veintidós años. Si con veintidós años tu padre se ofrece a ayudar en la compra del piso, no le vas a decir que no porque se haya ganado la vida con un negocio como ese. Y el yerno, o sea, Sánchez, tampoco es responsable de qué negocios ha hecho su suegro. Y precisamente por eso, porque no es responsable de que el suegro tuviera saunas, no debería incomodarse tanto el PSOE.

Hay que tener muchos principios, y muy sólidos, para decirle con veintipocos años al padre de tu novia que aparte su dinero de tu hipoteca porque te repele el tipo de negocio que regenta. Y de principios sólidos no ha ido nunca sobrado el actual presidente. Pero las saunas no eran suyas, eran del suegro. Y no le resultaría tan difícil argumentar eso al PSOE si no fuera porque lleva un año jugando a ese mismo juego.

Cuando te has abonado al estribillo aquel del 'piso pagado con fraude fiscal' para cargar a Ayuso con los presuntos delitos de su novio, estás en posición apurada para quejarte de que se acuñe ahora la expresión 'piso pagado con negocio de prostitución'. Cuando llevas años criminalizando los negocios del padre, del hermano y del novio de tu némesis madrileña, a ver cómo te rasgas ahora las vestiduras porque desde el partido de ella criminalicen los negocios de tu suegro. Dice Marlaska que se han cruzado líneas rojas. Pero no dice cuándo empezaron a cruzarse. Y aunque de memoria ande justo, no ha sido la primera vez esta semana.