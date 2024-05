Monólogo de Alsina: "Una OPA aterriza en campaña"

Si no es por las buenas, amistosa, que sea por las malas, hostil. Noticia de esta mañana: el BBVA lanza una OPA por el Banco Sabadell con las mismas condiciones de la oferta que hizo la semana pasada, sino que ahora la oferta ya no es a la dirección del Sabadell, ahora es directamente a cada uno de los accionistas del Banco Sabadell.

La oferta es una contraprestación por acciones, que significa que por cada 4,83 acciones del Banco Sabadell, el titular de esas acciones obtendría 1 del nuevo BBVA, que sería un BBVA con el Banco Sabadell Dentro. OPA hostil, vamos a ver cómo reaccionan los accionistas del Banco Sabadell.

Esto no lo tienen medido ni los gurúes electorales ni los super expertos demoscópicos. ¿El qué? Que en la recta final de la campaña electoral en Cataluña aterrice una OPA lanzada por un banco que tiene sede en Bilbao -y en Madrid- sobre un banco que tiene sede en Cataluña. Del que ha dicho Puigdemont que tiene que ser un banco catalán y tener obediencia catalana.

Lo del fútbol tampoco lo tienen medido ni los gurúes electorales ni los super expertos demoscópicos. ¿El qué? El efecto del fútbol en el ánimo de los votantes. Cómo afecta al elector catalán que el equipo con más aficionados en la tierra, el Barça más que un club, cierre la temporada en blanco y que los blancos, con sede en el Madrid de la M-30 y la crispación que asfixia a España, lleguen campeones de Liga y finalistas de la champions.

La final anticipada la ganó el Madrid

Ya que todo el mundo decía que lo de anoche en el Bernabéu era una final anticipada, admitamos que la noticia más comentada de la noche y de la mañana es que la final anticipada la ganó el Madrid y la final de la verdad está también en disposición de ganarla.

El Madrid se deshizo de los alemanes del Bayern. Ahora le esperan los alemanes del Dormund, el primero de junio. Tampoco está estudiado cómo afecta que el Madrid vuelva a ganar la Copa de Europa en el ánimo de los aficionados que la semana siguiente votarán en las elecciones europeas.

Al menos dos ministros estuvieron anoche en el palco del Bernabéu. Ya nos explicó aquí el ministro Albares que a él le invitan y que, si puede, va como ministro que es de Asuntos Europeos (por aquello de que la champions es europea). Casi casi una obligación profesional más que una diversión personal, no es obligatorio creérselo.

Cómo influyen unas elecciones en el ánimo de los ministros

Sí está estudiado cómo influye la inminencia de unas elecciones en el ánimo de los ministros. Por ejemplo, si eres ministro (o ministra) de Sumar y tu gente te dice que el tema Palestina moviliza mucho a tus votantes y marca la diferencia con tus competidores de izquierda (el PSOE, sin ir más lejos) pues te lanzas a agitar la bandera palestina todo lo que quede de campaña.

Si eres ministro (o ministra) de Sumar y tu gente te dice que el tema Palestina moviliza mucho a tus votantes, pues te lanzas a agitar la bandera palestina todo lo que quede de campaña

Yolanda Díaz exige a Sánchez que reconozca de una vez el Estado Palestino. Le sale regulera la jugada porque el presidente la ignora olímpicamente y aumenta la impresión de que el fraternal tándem electoral de hace un año se ha ido a hacer puñetas y que Díaz cada vez pesa menos. Pero la idea de que es Sumar quien más hace por el pueblo palestino queda instalada en la cabeza de sus votantes.

Pero este Bustinduy quién se cree que es

Toma el relevo Bustinduy, ministro de Consumo que es un perfecto desconocido para el 80% de los españoles, enviando nada menos que un requerimiento a las empresas españolas con actividad en Israel para que le demuestren que son inocentes, es decir, que nada de lo que hacen puede contribuir a lo que Sumar llama genocidio y el gobierno del que forma parte se cuida mucho de llamar así.

Le requiero en nombre del gobierno de España me informe de. Uno se imagina al directivo de la empresa de turno preguntándose pero este Bustinduy quién es. En el ministerio de Economía, y en el de Exteriores, lo que se han preguntado no es eso. Se han preguntado pero este Bustinduy quién se cree que es. Porque una cosa es que la sobreactuación esté tolerada en tiempos de campaña electorera y otra que el gobierno de España vaya a tener un ministro de Exteriores A, que es Albares, y una ministra de Exteriores B, que es Yolanda. Eso, y que en el PSOE han visto la ocasión de madrugarle a Sumar a sus votantes desvaídos y no van a perder ocasión de recordar el papel subalterno de la marca.

Acuerdo habría sido tener a la patronal apoyando el subsidio de desempleo

Díaz, que aproveche para la campaña sus cosas. El subsidio del paro, por ejemplo. Naufragado en la votación parlamentaria de enero por obra y gracia de Podemos y reflotado ahora por el ministerio de Trabajo cambiándole un par de cosas y presentándolo como una mejora de la ayuda a quienes ya han agotado, o no han trabajado lo suficiente para tener la prestación. Y, en efecto, mejora la cuantía del subsidio y amplía el número de personas a las que ampara.

Ayer la vicepresidenta dos se hizo unas fotos magníficas con los líderes de UGT y Comisiones Obreras para celebrar el acuerdo alcanzado. Así lo presentaba el departamento de márketing: ¡un acuerdo! A ver, acuerdo habría sido tener a la patronal apoyándolo. Con los sindicatos, el acuerdo se da por hecho. Costaba distinguir la foto de ayer, Sordo, Díaz, Pepe Álvarez, sosteniendo en sus manos el texto, de la foto de la semana pasada: Sordo, Díaz, Pepe Álvarez sosteniendo la pancarta del primero de mayo.

La soflama de Feijóo para satanizar a extranjeros sin papeles

La campaña electoral catalana va llegando a puerto. Con Sánchez encontrando tiempo para mitinear cuanto pueda y con el PSC trabajándose a los votantes que escogieron independentismo y ahora andan defraudados -repescar a Trapero o reclutar a Santi Vila como apoyo para Salvador Illa va en esa línea-, y con el PP disputándole a Vox el discurso contra la inmigración ilegal como causa de inseguridad.

Tuvo ayer la oportunidad Feijóo de corregir la identificación que hizo entre okupas y sin papeles pero la rehusó. Bien al contrario, insistió en ello Cuca Gamarra.

El PP disputándole a Vox el discurso contra la inmigración ilegal como causa de inseguridad

En muchos casos. ¿En cuántos? ¿Y en cuántos no? ¿El PP está contra la okupación de pisos, o contra la okupación cuando la hacen extranjeros sin papeles? O contra los inmigrantes irregulares sin más, porque Feijóo de lo que estaba hablando el martes era de la diferencia entre inmigrantes regulares, bienvenidos, e inmigrantes irregulares que se quedan en nuestras casas y okupan nuestros domicilios. Puede que la soflama le dé algún voto, pero no deja de ser una soflama para satanizar a extranjeros sin papeles.

Reincide el PP en su incongruencia sobre la fiscalía general del Estado

Reincidió también ayer el PP en su incongruencia sobre la fiscalía general del Estado. Le exige a Sánchez que saque sus manos de la fiscalía (porque no es suya) y, a la vez, le reclama que antes de sacarlas las meta para destituir la fiscal general y poner a otro (como si la fiscalía fuera suya). Oiga, aclárense.

Reprobado el fiscal general por el Senado (que tampoco parece que tenga entre sus funciones controlar a la fiscalía), Feijóo hace una promesa.

A un miembro, ¿de qué gobierno? Si aún no ha gobernado. Y en ningún sitio está escrito que vaya a hacerlo. Si alguna vez gobierna y ofrece a alguien el puesto de fiscal general, que tenga presente el elegido que este partido, el PP, defiende que el gobierno pueda cargarse al fiscal general cuando le parezca oportuno, por si le prometen autonomía, libertad plena y todo eso. El día que yo quiera, te mando a paseo.