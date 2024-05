Monólogo de Alsina: "Hostilidad contra la Opa hostil"

El domingo, elecciones. Y mañana, Eurovisión. Se presenta un fin de semana de lo más competitivo.

Antes de que Eurovisión se convirtiera en un juicio al gobierno israelí por la toma de Gaza (con Israel quejándose a la organización por los abucheos a su representante, cientos de personas manifestándose ayer en Malmö contra el festival por dejar participar a Israel y el gobierno sueco reforzando la seguridad por lo que pudiera pasar; qué lejos queda la devoción por Dana Internacional de hace veinticinco años), antes de que Eurovisión se convirtiera este año en altavoz de la opinión crítica contra Israel -que no a favor de Hamás porque siguen siendo cosas distintas-, en España, acuérdese, el debate lo teníamos sobre si proclamarse zorra era un acto de empoderamiento y neutralización de la ofensa o era un acto de mal gusto por banalizar la violencia verbal que sufren las mujeres. A favor de la canción Irene Montero, en contra Carmen Calvo, por resumir las posiciones en dos figuras políticas tradicionalmente enfrentadas.

En la España polarizada que gobierna Sánchez, fue el propio presidente quien tomó postura a favor de Zorra planteando el asunto en estos términos: o estás con Nebulosa o eres del cara al sol

Mañana se verá cómo acaba la experiencia: si triunfa el himno feminista, como lo califican sus autores, o naufraga la canción falsamente provocadora, como la califican sus detractores. En la España polarizada que gobierna Sánchez, fue el propio presidente quien tomó postura a favor de Zorra planteando el asunto en estos términos: o estás con Nebulosa o eres del cara al sol.

Febrero de este año. El raca raca presidencial de entonces era lo de la fachosfera, antecedente del raca raca de ahora, que es la máquina del fango. En la acepción de Umberto Eco, no en la de Saviano que es más sugerente. Saviano dice que la máquina del fango son los gobiernos que pretenden ahogar en el fango las voces críticas que les son incómodas. Es otra forma de verlo.

Se proclamarán vencedores los principales candidatos

Bueno, Eurovisión mañana y elecciones catalanas pasado mañana. Si el domingo es San Pancracio, mañana es San Iluminado. Lo digo porque ya que Salvador Illa se ha puesto bajo la advocación de Pancracio, igual a Puigdemont le interesa encomendarse al Iluminado, aunque sea por afinidad.

Esta noche se proclamarán vencedores -por si acaso el domingo no pueden- los principales candidatos: Pedro Sánchez, que ha vuelto a ingeniárselas para opacar en la campaña a su líder local; Carles Puigdemont, del que se esperaba una campaña llena de golpes de efectos y ha sido al contrario, mansa y sin regreso sorpresa a España, no le ha hecho falta para ir subiendo día a día en las encuestas; y Pere Aragonés, a quien se le ha puesto, a estas alturas, cara de Joaquim Torra, presidente de corto recorrido y ya casi expresidente con oficina, coche oficial y secretaria.

La primera pregunta que habrá de ser respondida el domingo no es quién gana -que será el PSC- sino por cuánto. Y la segunda, quién suma para ser investido

Hoy las opciones de Aragonés para seguir al frente de la Generalitat vienen a ser ninguna, cosa distinta es lo que se prolongue su agonía si ninguno de los aspirantes saca adelante una investidura y hay que ir a elecciones de nuevo con el president en funciones y relevado como candidato.

Ya estará usted al tanto a estas alturas, y con la turra que le hemos dado estas últimas semanas, de que la primera pregunta que habrá de ser respondida el domingo no es quién gana -que será el PSC- sino por cuánto. Y la segunda, quién suma para ser investido. O si ninguno suma, quién se pone por delante en el tanteo. Quien amarre más votos favorables para una investidura, aun no llegando a la mayoría absoluta, podrá reclamar a los demás que se abstengan para evitar que haya que votar de nuevo. Predicarán contra el bloqueo.

Predicarán contra el bloqueo

Ya les dije hace días que sería paradójico ver al PSC repudiar la repetición de elecciones como si fuera lo peor que pudiera pasar en democracia e instar a los demás a que se abstengan en lugar de incurrir en el bloqueo.

No es no, bloqueo y repetición electoral. Cada uno tiene el pasado que tiene. Por más que ahora sólo quiera hablar de futuro

Sería paradójico porque los diputados que, en Cortes, intentaron bloquear la investidura de Rajoy en 2016 para que hubiera terceras elecciones fueron los del PSC, haciendo suyo el ‘no es no’ de quien hoy es el presidente del gobierno. ‘No es no’, bloqueo y repetición electoral. Cada uno tiene el pasado que tiene. Por más que ahora sólo quiera hablar de futuro.

Accionistas del Sabadell, éstas son las condiciones, quién se apunta

Si la campaña empezó con el foco puesto en Puigdemont y el debate nacional centrado en la ley de amnistía (que para algo se ha hecho a la medida de Puigdemont), la campaña termina con este elemento inesperado que es la OPA hostil sobre un banco que siempre fue visto como catalán aunque tenga su sede social en Alicante y sus propietarios (o mayores accionistas) sean fondos de inversión internacionales.

El primer intento de casamiento amistoso que hizo el BBVA la semana pasada fue cortés, y tajantemente, rechazado por los gestores del Sabadell, que le vinieron a decir en qué poca cosa nos tienes y nos vemos capaces de seguir haciendo camino por nuestra cuenta. El segundo intento, ya nada amistoso, es la OPA anunciada ayer: accionistas del Sabadell, éstas son las condiciones, quién se apunta.

La OPA ya está sentenciada por el poder ejecutivo

El presidente del BBVA, Carlos Torres, se encomienda a los accionistas del Sabadell para salvar la OPA y quién sabe si salvarse él mismo. Ha tirado para adelante con una operación que no es seguro que llegue a puerto y que, nada más nacer, tiene al gobierno de España dándola por muerta. No es sólo que haya tomado postura en contra de la adquisición del Sabadell por el BBVA, es que ya ha dicho la vicepresidenta uno que van a vetarla.

No es no. Que se entere el BBVA, nueva marca en la lista de empresas díscolas

Ha ido el gobierno de menos a más en su beligerancia sobre este asunto. Cuando la oferta de casamiento era amistosa, la semana pasada, el gobierno decía que había que estudiarlo porque estaba bien que hubiera entidades fuertes pero se resentía la competencia. Cuando la OPA ya es hostil, primero es el ministro de Economía quien dice que el gobierno tiene la última palabra y atenderá antes a los informes de los órganos reguladores y luego sale María Jesús Montero y ya no necesita esperar a nada. No es no. Que se entere el BBVA, nueva marca en la lista de empresas díscolas.

Torres dice que confía en que el gobierno cambie de opinión y Montero se revuelve porque hable en nombre del gobierno. Confiar en que el gobierno haga algo no parece que sea hablar en nombre del gobierno, pero bueno.

Si el BBVA no recula, habemus nueva bronca

Resumen: la OPA, nada más lanzarse, ya está sentenciada por el poder ejecutivo. Si el BBVA no recula, habemus nueva bronca. Salvo que, terminada la campaña electoral catalana, sean los políticos y los partidos los que aflojen.

La inusitada unanimidad en contra que ha generado el anuncio del BBVA hace pensar que el personal sobreactúa persuadido de que no hay un solo votante en Cataluña al que le parezca bien que el Sabadell pase a formar parte del Banco Bilbao Vizcaya, por mucho que su sede esté en Alicante y sus actuales propietarios sean fondos de inversión bien poco catalanes.