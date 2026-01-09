El abogado Nizar El Fakid se muestra escéptico sobre la liberación de presos en Venezuela: "Una imagen de cambio que no es real"

Nizar El Fakid, abogado venezolano residente en Nueva York, ha conversado este viernes con Carlos Alsina en Más de uno para conversar sobre la situación del país sudamericano. El Fakid está especializado en la defensa de presos políticos en Venezuela y estuvo presente en la vista judicial contra Nicolás Maduro y Cilia Flores celebrada en una corte neoyorquina.

Preguntado por la situación actual de su trabajo como abogado de represaliados políticos, El Fakid ha señalado que el contexto ha empeorado de forma notable respecto a los años en los que ejercía en Venezuela. A su juicio, la realidad actual es de indefensión total, con un sistema judicial completamente subordinado al poder político.

Excepticismo respecto a la liberación de presos

En relación con la reciente excarcelación de alrededor de un centenar de presos políticos en las cárceles venezolanas, el abogado ha advertido de que no se trata de un hecho novedoso. Según ha explicado, este tipo de medidas ya se han producido en otras ocasiones con el objetivo de proyectar "una supuesta imagen de cambio que no es real". En ese sentido, ha subrayado que el propio régimen evita hablar de "liberación" y utiliza deliberadamente el término "excarcelación", lo que implica que estas personas siguen sometidas a restricciones y con una capacidad muy limitada para rehacer su vida.

El abogado ha puesto también el foco en el fenómeno que ha definido como una política de "puertas giratorias": se libera a parte de los presos políticos para lavar la imagen internacional del régimen, pero pocos días después se producen nuevas detenciones, de modo que las cifras totales de encarcelados por motivos políticos apenas varían.

Para El Fakid, la legitimidad del Gobierno venezolano descansa actualmente casi en exclusiva en su capacidad represiva. Ha afirmado que el chavismo carece de base popular y de apoyo social real, por lo que la represión se ha convertido en su único sostén para mantenerse en el poder.

Un hipótetico regreso de los venezolanos emigrados

En el tramo final de la entrevista, ha abordado una cuestión especialmente relevante para la Administración estadounidense: la gran cantidad de venezolanos que viven en el extranjero. Según El Fakid, muchos de ellos estarían dispuestos a regresar a su país, pero solo si existen garantías claras de que no sufrirán represalias políticas. Su presencia en países como Perú o Chile ha generado intensos debates sobre migración, pero, a su juicio, el retorno solo será posible si se ejerce una presión internacional efectiva que permita una transición real en Venezuela.