Joaquín Reyes se mete en el papel de "trolero compulsivo" en 'La verdad': "Hasta ahora sabía muy poco de la mentira"

Las intensas lluvias registradas este jueves en Madrid han provocado importantes problemas de tráfico que han impedido a Joaquín Reyes acudir presencialmente a los estudios de Onda Cero. Aun así, el humorista ha participado en Más de uno mediante conexión telemática, donde ha conversado con Begoña Gómez, Carlos Alsina y los colaboradores del programa Paula Púa y Goyo Jiménez.

Durante la entrevista, Reyes ha hablado sobre su obra teatral 'La verdad', que actualmente está representando en el Teatro Infanta Isabel de Madrid. El actor ha explicado que la función gira en torno a la mentira y a las distintas motivaciones que pueden llevar a una persona a faltar a la verdad. Según ha señalado, existen quienes mienten para obtener beneficios personales y otros que lo han hecho con la intención de evitar sufrimiento a los demás.

El personaje que ha interpretado en la obra encarna precisamente esa contradicción. Se trata de un hombre que se acuesta con la mujer de su mejor amigo, a partir de lo que se convierte en un mentiroso compulsivo y torpe que, incapaz de expresarse con claridad, ha terminado generando situaciones cada vez más complicadas. Reyes ha descrito al protagonista como alguien que ha pasado "media vida mintiendo y la otra media reclamando la verdad", lo que le ha conducido a enfrentarse consigo mismo y a descubrir el vacío que provoca esa doble moral.

El humorista también ha querido desvincular su personalidad real del personaje que intepreta sobre el escenario. Preguntado por Carlos Alsina sobre si ha existido algún paralelismo entre su vida y el papel que desempeña en la obra, Reyes ha respondido con rotundidad que él ha sido simplemente "un actor contratado", subrayando que el rol ha formado parte exclusivamente de la ficción.

'Laverdad' es una obra, del dramaturgo francés Florian Zeller y en esta ocasión está dirigida por Juan Carlos Fisher. El reparto lo han completado Alicia Rubio, Raúl Jiménez y Natalie Pinot, quienes han acompañado a Reyes en una comedia que ha reflexionado sobre las relaciones personales y los límites de la sinceridad.

Las supersticiones de Joaquín Reyes

Durante la conversación, el cómico también ha compartido algunas de sus supersticiones antes de salir a escena. Entre ellas, ha confesado que siempre entra al escenario por el lado derecho y que tiene la costumbre de dejar un zapato en el suelo, doblado y nunca boca arriba, antes de comenzar la función. Reyes ha explicado que estas manías han procedido de su tía Presentación, quien le ha introducido en el mundo de las supersticiones teatrales. Sin embargo, ha asegurado que el color amarillo, tradicionalmente considerado de mala suerte en el teatro, no le supone ningún problema para actuar.

La participación del humorista ha concluido con un tono distendido cuando dos oyentes del programa, Alfonso y Pati, han participado en un concurso para demostrar quién ha sabido más sobre la trayectoria de Joaquín Reyes. El premio ha consistido en una entrada doble para asistir a su espectáculo y la competición ha terminado finalmente en empate.