Los sindicatos de Renfe y Adif reclaman más personal para garantizar las buenas labores de mantenimiento: "Hay que incrementar la seguridad"

La crisis ferroviaria continúa en la investigación que sigua adelante en Adamuz y en las incidencias en Rodalies en Cataluña. En protesta de esta situación, hay una concentración convocada este martes por los sindicatos ferroviarios a las puertas del Ministerio de Transportes.

Sobre esta concentración hablamos con Antonio García, portavoz ferroviario de CSIF en Renfe, y Carlos Moreno, de SCF en Adif. Los sindicatos, que están unidos en la concentración buscan que el Ministerio asuma responsabilidades.

CSIF RENFE reclama más inversión en los talleres

Antonio (CSIF Renfe) explica que también respaldan la huelga de los próximos días 9, 10 y 11 de febrero y reclaman lo que ya vienen reclamando en los últimos años: "pedimos que en los talleres se acometa un plan de inversión y acabar con las externalizaciones".

El portavoz ferroviario de CSIF en Renfe es consciente de que para dejar de externalizar hay que hacer un incremento de plantilla, no solo cumplir con las tasas de reposición.

Antonio interpreta que el hecho de que algunas actividades se hayan externalizado ha incidido negativamente en los trenes. "Hay que apostar por unos mejores planes de carrera", dice.

Adif pide más personal

Por otro lado, desde Adif reclaman más personal en estaciones, en centros de regulación de circulación...

Además, Carlos Moreno, de SCF en Adif explica que la liberalización del transporte ferroviario ha supuesto un incremento exponencial en el tráfico y en la estructura ferroviaria.

"Necesitamos una actualización de los protocolos de actuación y una revisión de una instrucción técnica donde se tiene que planificar la gestión de actividades y el tráfico ferroviario", ha reclamado Carlos Moreno.

¿Nuestra red ferroviaria es segura?

Sobre si las reivindicaciones significan que la red ferroviaria trae como consecuencia una falta de seguridad en los viajeros, ambos representantes sindicales coinciden en que el transporte ferroviario seguro, pero el crecimiento exponencial que ha habido en número de viajeros se tiene que traducir en un mayor mantenimiento.

"España es el único país de Europa donde se ha producido la entrada de nuevos operadores que tienen trenes más pesados y provocan un desgaste irregular de la vía", ha dicho Antonio García, portavoz ferroviario de CSIF en Renfe