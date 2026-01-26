Antonio Banderas: "Estoy viviendo la época más feliz de mi vida"

El musical que dirige Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón y que fue concebido y dirigido originalmente por John-Michael Tebelak y con música y nuevas letras de Stephen Schwartz, es un clásico de Broadway que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de Jóvenes en una gran ciudad.

Este espectáculo combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales emblemáticos. Sobre el musical, Banderas dice que todas las actuaciones son en directo y que no admite "pregrabaciones".

Además, el actor ha hablado con Alsina de su trayectoria y de su vuelta a España.

Soy actor por el teatro, no por el cine

Ha confesado que está viviendo la mejor época de su vida y que el teatro para él es muy importante: "el teatro conserva la inteligencia humana y nos estamos olvidando de ella". El actor habla del poder del teatro y ha admitido que él es actor por el teatro, no por el cine.

Además, Banderas ha confesado que el teatro es un "mundo mágico" para él. También habla de la paciencia que hay que tener en el teatro: "hay premio al final".

"La obra de arte te va a dar algo que el scroll no te va a dar y el gran secreto de la obra artística te va a dar una personalidad que va a impedir que seas manipulado", ha reflexionado el actor.

"El veneno más tóxico de nuestra época es la ignorancia"

El actor defiende el valor de una obra de arte frente a la manipulación. Cree que el veneno más tóxico es la ignorancia.