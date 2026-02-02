Daniel Ramírez presenta 'Los días que no existieron': "Hay historias que necesitan una generación o dos para ser contadas"

Daniel Ramírez García-Mina cuenta en 'Más de uno' que ha tardado seis años en escribir la novela y que el germen de la novela ha sido un trabajo que hizo para el programa, en el que habló con gente que tenía cien años o casi. Alguna de esas conversaciones sirvieron al autor para construir sus personajes.

La protagonista de la novela es una periodista que conoce a un librero que pondrá en sus manos unos papeles sobre la situación de los nazis refugiados en España tras la II Guerra Mundial. Daniel confiesa que es algo que le pasó a él: "A mí me dieron esos papeles. La persona que me los dio no me dejó escribir un reportaje".

"Ese fue el punto de partida de esta novela", asegura el periodista, que reconoce que siempre llegaba tarde cuando intentaba encontrar a alguno de los nazis refugiados en España.

Daniel explica que su abuelo le contó que fue extorsionado por ETA y que cuando se enteró, empezó a escribir la novela de nuevo. "Necesitaba lo que me estaba pasando a mí le pasara a la protagonista", admite.