El portavoz de Rocío San Miguel celebra su liberación de las cárceles venezolanas: "El principio del fin de un régimen político"

Carlos Alsina ha conversado en Más de uno con Sergio Contreras, portavoz de Rocío San Miguel, ciudadana española y venezolana que acaba de ser liberada de las cárceles del régimen del país sudamericano junto a otros 100 reclusos. Contreras ha explicado que Rocío San Miguel fue puesta en libertad este martes, justo cuando se cumplían 23 meses desde su detención. Durante ese tiempo permaneció en varias ocasiones incomunicada y sufrió una grave lesión en el hombro. Ha recordado que San Miguel es una figura muy respetada tanto por su labor en la defensa de los derechos humanos dentro del ámbito militar como por la academia venezolana.

En las próximas horas, Rocío San Miguel llegará a España junto a su hermano, que también estuvo encarcelado. A diferencia de otros excarcelados, ambos quedarán libres de las medidas de control que el régimen suele imponer tras las liberaciones, un sistema que Contreras ha definido como "una espada de Damocles", ya que mantiene a los liberados bajo una amenaza constante.

El portavoz ha subrayado que este tipo de presiones no solo afectan a quienes han sido detenidos, sino también a los opositores que han tenido que huir del país y que conservan familia en Venezuela. Como ejemplo, ha recordado que Edmundo González tiene a su yerno en prisión. "Esto lo que hace es recortar su agenda política", ha señalado, al tratarse de una estrategia ejemplarizante destinada a disuadir a la población de alzar la voz.

Contreras ha denunciado además la existencia de presos políticos que llevan más de diez años sometidos a medidas cautelares, una situación que ni siquiera está plenamente contemplada en el ordenamiento jurídico venezolano. Ha cifrado en más de 1.000 los presos políticos que permanecen actualmente en las cárceles del país, dentro de un contexto de represión que ha afectado a más de 18.000 personas.

Carga contra los que niegan la existencia de presos políticos

Preguntado por Alsina sobre quienes niegan la existencia de determinados presos también en España, Contreras ha sido tajante: negar esa realidad es, a su juicio, un "capricho antidemocrático que se burla del sufrimiento de todo un pueblo". Ha advertido de que los derechos humanos no pueden relativizarse ni sacrificarse por razones ideológicas.

En ese sentido, ha reclamado que la solidaridad internacional no sea únicamente discursiva. Contreras ha hablado también de su propia experiencia personal en las cárceles venezolanas y del doble rasero que, en su opinión, se aplica al celebrar determinadas liberaciones mientras se ignora que centenares de presos políticos continúan privados de libertad.

"Que lo sepa el pueblo español: los venezolanos estamos celebrando lo que sentimos como el principio del fin de un régimen político", ha concluido.