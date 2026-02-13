ENTREVISTA EN MÁS DE UNO

Page reacciona con contundencia a las palabras de Óscar López sobre Javier Lambán: "No se puede ser mejor político a costa de ser peor persona"

Page ha confesado estar "desolado" ante la degradación a la que entiende que ha llegado su partido y espera que hoy "haya disculpas".

Óscar López achaca al fallecido Lambán los resultados del PSOE en Aragón por no hacer oposición a Azcón: "Se dedicó a hacer otra cosa"

Pilar Alegría responde a Óscar López por sus críticas a Lambán: "Orgullosos de su legado"

Pilar Lara

Madrid |

El presidente manchego se ha mostrado muy contundente en Más de uno después de que el ministro Óscar López responsabilizara al fallecido Javier Lambán de la debacle socialista en Aragón.

Page ha confesado estar "desolado" ante la degradación a la que entiende que ha llegado su partido y espera que este viernes "haya disculpas" porque no se puede llegar a ser "mejor político a costa de ser peor persona".

Pide establecer "algo de alma" a la situación

Al ser preguntado por Carlos Alsina sobre que le ha parecido escuchar el análisis que hizo Óscar López del naufragio del PSOE en Aragón, Page ha asegurado que aunque está acostumbrado a escuchar "barbaridades", esas declaraciones le produjeron un "bloqueo, dolor y tristeza".

Además, ha comentado que

