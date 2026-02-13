Alsina señala el "derrape" de Óscar López contra Lambán: "Una de las contribuciones más lamentables a la cultura política de o conmigo, o contra mí"

Los malos resultados del PSOE en Aragón siguen generando debate entre los socialistas. Según Alsina por más que el oficialismo sanchista predique que el problema lo tiene el PP porque sólo puede gobernar con Vox, en Aragón el PP le metió diez puntos de ventaja al PSOE y en Extremadura, diecisiete, de tal forma que el PSOE no puede gobernar con nadie.

La digestión socialista está siendo amarga

Para tratar de justificar los malos resultados en Aragón , los socialistas siguen buscando motivos por los cuáles perdieron 5 escaños respecto a las elecciones autonómicas de 2023. Óscar López culpó al difunto Lambán del hundimiento socialista en Aragón, algo que Alsina ha criticado en su monólogo.

"La digestión socialista está siendo amarga, no es para menos, sin que el embarazoso silencio del secretario general, empeñado en no darse por enterado del doble naufragio, diluya la sensación de alarma general sino más bien al contrario. Y como todo puede empeorar, el escudero de Sánchez (escudero converso) Óscar López derrapó ayer en Radio Nacional ejerciendo su discutible magisterio sobre cómo hacer oposición a los gobiernos del PP y cargando la responsabilidad del hundimiento socialista en Aragón a quien ya no puede defenderse, el difunto Javier Lambán", ha opinado.

Page dice que las declaraciones de Óscar López le produjeron "tristeza"

Estas declaraciones han sido criticadas por socialistas como Page, que ha afirmado en Más de uno que "le produjeron dolor y tristeza". Además, Page insistió este jueves con uno de sus salmos más conocidos: que Sánchez ponga las generales antes de mayo de 2027 para que el público se desfogue con él (o en él) y no con los candidatos autonómicos y los alcaldes.

Cómo será la cosa que hasta Pilar Alegría, sanchista achicharrada, ha tenido que salir a afearle a su colega ministro la rajada

Para Alsina, las declaraciones de Lambán son de "mal gusto" por imputarle el fracaso a un fallecido y por que responden a inquina o a torpeza. "Habiendo sido Lambán barón crítico de amnistías, financiaciones singulares y otros cambios de opinión, la imagen del ariete sanchista persiguiendo al disidente incluso después de muerto es una de las contribuciones más lamentables a la cultura política de o conmigo, o contra mí. Contra López han salido todos los dirigentes del PSOE aragonés que han dado el paso de opinar. Cómo será la cosa que hasta Pilar Alegría, sanchista achicharrada, ha tenido que salir a afearle a su colega ministro la rajada", ha reflexionado Alsina

Además, ha dicho que no parece que Óscar López atesore un currículum de triunfador que le avale para dar lecciones. "Esta tesis suya de que Azcón no sufrió el desgaste que podría haber sufrido porque el PSOE lambanista decía cosas de derechas es de una profundidad asombrosa", ha opinado.