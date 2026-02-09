Andreu Casanova y Juan Dávila presentan 'Castigo divino': "La película tiene mucho corazón"

Andreu Casanova se ha convertido en uno de los invitados que regresa a Más de uno en menos tiempo. Esta nueva invitación le ha generado expectativas para convertirse en colaborador ahora que el hueco de Leo Harlem ha quedado vacío... sin embargo, Goyo Jiménez le ha advertido: "el hueco de calvo con barba ya está cubierto".

La presencia de Casanova en el programa responde al estreno de la película 'Castigo Divino', protagonizada por Juan Dávila y coescrita por el propio Casanova junto a Rubén Tejerina. La cinta narra la historia de un enfermero con un carácter algo canalla que pasa el día cometiendo pequeñas tropelías hasta que recibe la visita de un ángel que le concede diversos poderes con la misión de reconducir su vida hacia el bien. Entre esas habilidades figuran algunas tan surrealistas como atraer cervezas con la mano, adoptar la apariencia de cualquier persona o retroceder en el tiempo.

Casanova ha explicado que comenzó a escribir guiones junto a Tejerina durante la pandemia. 'Castigo Divino' es el primer proyecto que ve la luz públicamente, aunque ha adelantado que ya trabajan en nuevas producciones. Sobre su método creativo, ha asegurado que su límite de escritura suele situarse en torno a cuatro horas seguidas, ya que, según ha reconocido, "a partir de ahí comenzamos a desvariar". También ha confesado que en alguna ocasión han estado tentados de introducir giros argumentales absurdos para comprobar si las productoras leen realmente los guiones, aunque finalmente nunca lo han llevado a cabo.

El reparto de la película se completa con nombres como Natalia Rodríguez, Lolita, Darío Paso, Jorge Albuquerque o Macarena Gómez, entre otros. Durante la entrevista, Casanova también ha reflexionado sobre las dificultades del trabajo de guionista, señalando que "de lo que uno escribe a lo que finalmente se rueda suele haber muchas diferencias", una situación que, en su opinión, empuja a muchos autores a dar el salto a la dirección.

El papel de Juan Dávila

Asimismo, ha explicado que participó en el proceso de casting y ha comentado que, aunque los guionistas suelen escribir pensando en intérpretes concretos, en este caso la incorporación de Juan Dávila surgió de forma casual tras una conversación en la terraza de un bar.

El propio Dávila ha intervenido en la charla para desmentir, entre risas, algunas de las anécdotas relatadas por Casanova. El actor ha destacado que su experiencia previa como fisioterapeuta durante tres años en distintos hospitales le ayudó a construir su personaje de enfermero con mayor realismo.

Ambos han coincidido en que la película busca sorprender al público, ya que, según han explicado, aunque pueda parecer una sucesión de chistes, la historia incorpora una carga emocional importante que pretende conectar con los espectadores más allá del humor.