En directo. Carlos Cuerpo, respalda el 'España está como nunca' de Sánchez: "Crecemos de manera continuada por encima del 2%"

Economía evalúa el impacto del fallo del Supremo y el anuncio de Trump

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa anunció el pasado viernes que mantiene una coordinación "constante" con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales del fallo del Tribunal Supremo de EEUU y el nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles globales del 10%.

Fuentes de Economía han trasladado que "las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad". "España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías", ha añadido el departamento liderado por Carlos Cuerpo.