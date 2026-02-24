En directo. Carlos Cuerpo, respalda el 'España está como nunca' de Sánchez: "Crecemos de manera continuada por encima del 2%"
El ministro de Economía responde a las preguntas de Carlos Alsina en Más de uno.
Bruselas pide "claridad total" a EEUU sobre los aranceles del 15% anunciados por Trump tras el fallo del Supremo
En directoActualizado a las
El mensaje de Sánchez a la CEOE
"Desde el Gobierno ayudamos a las empresas a que crezcan para permitirse mayores salarios. Lo hacemos con el ICO o con este fondo que creamos que da continuidad a la inversión del plan de recuperación. Ayudamos a tener más clientes hacia fuera, reduciendo barreras administrativas... Avanzando para que ellas pueden permitirse y tomar esas decisiones, porque cuando se refuerza el salario, vemos mejoras. El consumo privado es uno de los factores de dinamización".
Las empresas españolas y sus salarios
"Rompemos un círculo vicioso, que es que España se presentaba como país de empresas pequeñas y no atraían trabajadores con alta cualificación. Las empresas mejoran, son más grandes, más productivos, que se pueden permitir mayores salarios. A través de medidas como la subida del SMI vamos acompañando para que nadie se quede atrás de la mejora salarial".
Cifras de riesgo de pobreza
"Hay que responder a esta preocupación de la ciudadanía. Si hablamos de cifras de riesgo de pobreza, nos decía el INE que el porcentaje de familias que tiene dificultades para llegar a final de mes está en el mínimo. Son buenos datos, pero no quita que haya familias a las que les cuesta, y tenemos que ir incidiendo en eso".
"La evolución es buena, pero no estamos donde queremos estar"
"Este mensaje hay que conjugarlo con otro que da también el presidente del Gobierno, que es que quedan muchos retos por delante. Hay que adaptar las infraestructuras al nivel económico, seguir reduciendo desempleo, la desigualdad... La tasa de paro juvenil ha caído más de diez puntos desde 2018, son datos excelentes, y más que la tasa de abandono escolar es menor. Sigue siendo demasiado elevada, son dos mensajes compatibles. La evolución es buena, pero no estamos donde queremos estar, y si además le sumamos el reto de la vivienda, es de entender que los dos mensajes van de la mano".
"Seguimos creciendo por encima del 2%"
"Seguimos teniendo palancas de crecimiento por encima del 2%. Ya vemos revisiones al alza, algunos analistas ya están por encima del 2,4%. Empezamos con previsiones más bajas que luego se adaptan. Hay que recordar que España ha sido la economía avanzada que más ha crecido en 2025. Y esto, si lo llevamos a grandes economías, supone que el comportamiento de la economía española está siendo excepcional".
La situación económica de España
"Estamos creciendo de manera continuada por encima del 2%, que es una barrera natural que en la economía española cuesta superar. Nuestro crecimiento potencial está hoy día por encima de ese 2%, esto no era concebible hace años. Con las mejoras del paro, aportadas por la inmigración, hacen que nuestras cuentas públicas sean más sostenibles a largo plazo. Tenemos un modelo de crecimiento más sostenible".
Ayuda a las empresas afectadas
"Más allá de la cifra, hay incertidumbre, y desde el Gobierno con el plan que pusimos en marcha y con un acompañamiento de las empresas, estamos para ayudarles. Hemos abierto oficinas comerciales nuevas en EEUU y hay canales para navegar en este nuevo contexto. Pueden contactar con nosotros, todos estos canales nos llegan para echarles una mano. Estamos encima y les vamos a ayudar en lo que podamos".
China o Brasil, los más beneficiados
"Cuando miramos a nivel de países, algunos tenían aranceles más elevados, que ahora se ven beneficiados por este recorte. Hay varios análisis, China o Brasil se ven más favorecidos, pero esto es temporal, ya que están trabajando para que se revierta. Nosotros queremos la situación previa a los aranceles originales en abril, porque esto son barreras y fragmentación del comercio".
Productos afectados en España
"Esta decisión del Supremo supone una situación ligeramente más favorable para algunos productos y para otros es peor. Antes, con el acuerdo UE-EEUU, teníamos 14,4% de arancel medio, y hoy tenemos un arancel medio con EEUU sobre el 12,6%. Es una situación que creemos que es temporal, puesto que estos aranceles solo esta´ran en vigor 150 días y mientras en la administración trabajan en otras medidas".
De la situación pre-Trump a la actual
"Teníamos la situación pre-Trump, luego ponen los aranceles recíprocos en base de un poder del presidente en situaciones de emergencias, que les permite poner unos aranceles sin pasar por el Congreso. Ese acuerdo con la UE supone un 15% olvidándonos del arancel previo. ¿Qué pasa el viernes? Que esto se cae, volveríamos a la situación previa al mes de abril. Inmediatamente, EEUU pone sobre la mesa una diferencia del 10%, como máximo pueden estar vigentes hasta julio sin pasar por el Congreso y además no puede ser distinto para cada uno de los países y afecta a los tratados que se han negociado".
Sobre la decisión del Supremo de EEUU y el anuncio de Trump
"Justo hoy entra en vigor el 10% que se suma al arancel previo, a esos aranceles a principios de abril. A partir de las 0:00 horas estadounidense", ha dicho Cuerpo, que ha explicado la incertidumbre: "La decisión del Supremo es tirar la base jurídica sobre la que se asentaba el acuerdo UE-EEUU, de ahí la incertidumbre".
Comienza la entrevista
"Voy a llegar antes del Consejo de Ministros", bromea Cuerpo, que también se refiere al 23F: "Coincido con lo que se acaba de decir. Es una buena noticia y ayuda a reforzar la democracia. Es un día muy importante para todos".
Economía evalúa el impacto del fallo del Supremo y el anuncio de Trump
El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa anunció el pasado viernes que mantiene una coordinación "constante" con la Comisión Europea para evaluar las implicaciones jurídicas y comerciales del fallo del Tribunal Supremo de EEUU y el nuevo anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles globales del 10%.
Fuentes de Economía han trasladado que "las empresas a ambos lados del Atlántico necesitan un entorno de estabilidad, certidumbre y previsibilidad". "España, junto con el resto de Estados miembro de la Unión Europea, defiende la reducción de barreras y la importancia de un marco comercial claro y basado en reglas que genere esas garantías", ha añadido el departamento liderado por Carlos Cuerpo.
Entrevista a Carlos Cuerpo en un momento convulso por los aranceles
Carlos Alsina entrevista a Carlos Cuerpo este martes a partir de las 08:40 horas. El ministro de Economía responde a las preguntas del director de Más de uno en un momento en el que Trump ha vuelto a ser protagonista por la nueva subida de un arancel global a raíz de la decisión del Supremo de EEUU de tumbar los aranceles recíprocos.
Además, este martes 24 de febrero es cuando el nuevo arancel global del 15 % impuesto por Donald Trump entra en vigor como alternativa temporal del republicano después de que la Corte Suprema invalidara gran parte de su esquema de gravámenes. Trump hizo el anuncio el pasado viernes en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde criticó la "ridícula" decisión de la Corte Suprema que invalidó por seis votos contra tres los aranceles "recíprocos" y otras medidas tomadas bajo la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional (IEEPA).