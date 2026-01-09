Última hora de Venezuela, en directo: Trump amenaza con ataques terrestres en México para acabar con los cárteles de la droga

ATAQUE EN VENEZUELA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México".

Exteriores confirma la liberación de cinco españoles presos en Venezuela: estos son sus nombres

De mediador a señalado: las conexiones de Zapatero con el chavismo

Marta Pérez Miguel

Madrid

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su país está por iniciar ataques "en tierra" contra los carteles del narcotráfico, que según afirmó "están dirigiendo México": "Vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los carteles", aseguró Trump en una entrevista con la cadena Fox News.

Sus declaraciones se producen menos de una semana después de que Washington ejecutara un dispositivo para capturar en Venezuela al presidente Nicolás Maduro y traerlo ante un Tribunal Federal en Nueva York para juzgarlo por "narcoterrorismo". "Los carteles están dirigiendo México. Es muy muy triste de ver y darse cuenta de lo que ha pasado en ese país. Pero los carteles lo están dirigiendo y están matando a 250.000 ó 300.000 personas en nuestro país cada año", añadió el republicano en la entrevista emitida hoy.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha dicho que combatirá con mano dura el tráfico de estupefacientes, especialmente el de fentanilo procedente de México y se ha ofrecido a enviar al ejército estadounidense para atacar al narcotráfico.

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha declinado estas propuestas argumentando que México es un país soberano y que su Ejecutivo apuesta por una solución pacífica.

El pasado domingo, Trump alabó a su homóloga mexicana pero consideró que la mandataria "está preocupada" y "tiene un poco de miedo sobre los carteles controlando México".

"Hay que hacer algo con México. México tiene que organizarse, porque se están filtrando (los estupefacientes) desde México. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los carteles son muy fuertes en México", dijo el magnate neoyorquino un día después de la operación para apresar a Maduro.

Trump y su Gabinete han insistido en los últimos días en que Washington no dudará en usar su poderío militar para defender su seguridad nacional, la cual considera amenazada por los carteles mexicanos.

Trump dice que le gustaría saludar a Corina Machado cuando visite EE.UU. la próxima semana

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que la líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado, estará en Washington D.C la siguiente semana y que está interesado en saludarla.

Durante una entrevista exclusiva con Fox News, Trump se refirió a Machado como "una buena persona". Agregó que le gustaría saludarla la próxima semana en Washington D.C dado que la líder opositora venezolana estará en la capital estadounidense.

El entrevistador, Sean Hannity, preguntó al mandatario si aceptaría el Premio Nobel de la Paz ganado por María Corina Machado, quien se lo ofreció por ordenar la operación militar con la que capturó al presidente, Nicolás Maduro, y Trump respondió "seria un gran honor".

Trump dice que iniciarán ataques terrestres contra carteles que están "dirigiendo" México

Sánchez celebra la liberación de españoles en Venezuela: "Un acto de justicia"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la liberación de cinco españoles por parte del nuevo Ejecutivo que encabeza Delcy Rodríguez en Venezuela tras la intervención militar de Estados Unidos y ha considerado que supone un paso hacia la reconciliación en el país.

"Celebramos la liberación de los españoles que han pasado más de un año retenidos en Venezuela", ha escrito Sánchez en un mensaje en la red social X, después de que Exteriores haya confirmado la puesta en libertad de cinco ciudadanos, incluida una con doble nacionalidad.

"Es un acto de justicia y un paso necesario para impulsar el diálogo y la reconciliación entre los venezolanos", ha valorado el presidente del Gobierno, que no ha dudado en calificar en los últimos días de violación del Derecho Internacional la captura por parte de Washington del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Sánchez ha compartido el comunicado de Exteriores, en el que el Gobierno ha dicho que recibe esta decisión, que se enmarca en una liberación más amplia de presos venezolanos y de otros países, "como un paso positivo en la nueva etapa en la que se encuentra Venezuela".

Estos son los cinco españoles liberados por Venezuela

El ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este jueves que hay cinco ciudadanos españoles entre los presos liberados por el gobierno Venezuela y que ya se preparan para viajar de vuelta a España en las próximas horas.

Según ha confirmado Albares en RNE, los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Exteriores confirma la presencia de cinco españoles entre los presos liberados en Venezuela

El Gobierno de España confirmó hace unos meses que 14 ciudadanos españoles, la mayoría de ellos con doble nacionalidad, permanecían presos por causas políticas o arbitrarias en Venezuela, y Exteriores ha confirmado que son cinco los liberados que ya se preparan para viajar de vuelta a España.

Jorge Rodríguez agradece a Zapatero su implicación en la liberación de presos "desde hace diez años"

Durante la intervención en la que ha anunciado la liberación de presos, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, ha agradecido al ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, "quien desde hace diez años viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional".

También ha agradecido al presidente brasileño, Lula da Silva, y a las autoridades qataríes, así como a "las instituciones del Estado" por haber atendido "de manera presta" el llamamiento "del Gobierno bolivariano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez".

Albares avanza que hay ciudadanos españoles entre los presos liberados este jueves por Venezuela

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha avanzado en una entrevista en TVE que entre los presos liberados este jueves por el Gobierno de Venezuela hay ciudadanos españoles, aunque no ha dado ningún detalle ni sobre quiénes son ni sobre el número de españoles liberados.

"La información que llevo siguiendo a lo largo de todo el día es que esas liberaciones se están produciendo (…) Los ciudadanos españoles estarían entre esas liberaciones", aunque ha insistido en tomar esta información con mucha cautela.

"Cuando tengamos una confirmación de nuestro embajador daremos toda la información. De confirmarse esto es y será un paso muy positivo por parte de la nueva presidenta encargada, Delcy Rodríguez", ha sentenciado.

Venezuela anuncia la liberación de un número significativo de presos, incluidos extranjeros

El máximo representante legal de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunció este jueves que un número significativo de presos, tanto venezolanos como extranjeros, serán liberados en las próximas horas.

Rodríguez calificó las liberaciones como "un gesto de paz", una demanda reiterada de la oposición venezolana. Aseguró que se trata de una acción unilateral del Gobierno bolivariano, no acordada con ninguna otra parte.

"El Gobierno Bolivariano, junto con las instituciones del Estado, ha decidido liberar a un número significativo de individuos venezolanos y extranjeros, y estos procesos de liberación están teniendo lugar en este mismo momento", afirmó Rodríguez.

