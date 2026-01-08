Exteriores confirma la liberación de cinco españoles presos en Venezuela: estos son sus nombres

El ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este jueves que hay cinco ciudadanos españoles entre los presos liberados por el gobierno Venezuela y que ya se preparan para viajar de vuelta a España en las próximas horas.

Según ha confirmado Albares en RNE, los españoles liberados son José María Basoa, Andrés Martínez Adasme, Miguel Moreno Dapena, Ernesto Gorbe Cardona y la hispanovenezolana Rocío San Miguel.

Basoa y Adasme son los dos turistas vascos que fueron acusados de ser agentes españoles participando en un complot contra Maduro, Dapena es un marinero y periodista canario tripulante de un cazatesoros que fue capturado el pasado mes de junio mientras buscaba pecios hundidos en aguas venezolanas, y Gorbe fue acusado de tener su visa vencida.

Por su parte, la hispano-venezolana Rocío San Miguel fue acusada de traición y llevaba casi dos años encerrada en la prisión de Helicoide. Es defensora de los Derechos Humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano. Fue detenida en febrero de 2024 cuando intentaba salir del país.

El propio Albares ha confirmado que todos se encuentran bien y que han podido hablar con sus familias desde la residencia del embajador en Caracas. Se espera que lleguen a España este viernes.

El Gobierno de España confirmó hace unos meses que catorce ciudadanos españoles, la mayoría de ellos con doble nacionalidad, permanecían presos por causas políticas o arbitrarias en Venezuela, y poco más de una hora más tarde Exteriores ha confirmado que son cinco los liberados que ya se preparan para viajar de vuelta a España.

Este "gesto de paz" lo ha anunciado el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que explicó que esta liberación de "un número importante de personas" es para "consolidar la paz y la convivencia pacífica" del país.

Rodríguez, además, ha agradecido al ex presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, su implicación en el país "desde hace diez años". "Viene sumando todas sus capacidades para trabajar en conjunto por la connivencia nacional", ha dicho a la vez que también ha agradecido al presidente de Brasil, Lula da Silva, y a las autoridades cataríes su implicación en este proceso.

Este gesto llega después de que hace unos días Nicolás Maduro fuera capturado por las autoridades de Estados Unidos y se formara en Venezuela un gobierno en funciones liderado por Delcy Rodríguez, a la que el España pidió esta semana en una nota liberación inmediata de los presos políticos españoles en el país.