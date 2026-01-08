Zapatero anuló toda su agenda de Navidad días antes de la detención de Nicolás Maduro

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, planeaba pasar unas semanas en Lanzarote con motivo de las fiestas navideñas, pero decidió cancelar el viaje días antes de que se produjese la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la captura de su presidente, Nicolás Maduro.

Según publica el diario ABC, citando fuentes policiales, el exdirigente socialista tenía organizado un viaje a Lanzarote, donde posee una casa en la que pasa largos periodos de tiempo. Zapatero tenía planeado pasar la Nochebuena allí y alargar durante todo el mes de enero, volviendo a la capital a principios de febrero. Sin embargo, poco antes del 24 de diciembre decidió anular su estancia.

La presencia de Zapatero en Venezuela

El exdirigente socialista ha sido una figura clave en Venezuela desde hace años en temas de mediación internacional. Antes de las últimas elecciones presidenciales en el país, se reunió con Nicolás Maduro en calidad de observador internacional, un rol que ha desempeñado en reiteradas ocasiones.

Tras los comicios, Zapatero admitió que tuvo una participación en la "tarea de facilitación" para que el líder opositor, Edmundo González, pudiera ir a España. Sin embargo, no ofreció más detalles "para no romper la confianza" que construyó en los últimos años.

El expresidente aseguró que sentía un "deber de lealtad" y que su conocimiento de la situación venezolana podía hacerle útil en el futuro: "El futuro puede determinar o requerir que facilite alguna tarea en la situación que tiene Venezuela".

El Gobierno valora su labor, pero aclara que no actúa en su nombre

Este miércoles, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, aseguró que el expresidente "no actúa en nombre del Gobierno ni con un mandato del Gobierno" en su labor de mediación en Venezuela, pero que sí tenía su reconocimiento.

"Realiza una labor que el Gobierno reconoce y valora", subrayó Albares en una rueda de prensa en Moncloa tras la primera reunión del Consejo de Ministros de 2026 al explicar que esta labor se realiza a partir de 2015, a petición de la oposición venezolana, cuando se produce un proceso de negociación y diálogo.

Señaló que la oposición solicitó "personalmente" a Zapatero esta tarea de mediación, en la República Dominicana, junto a otros expresidentes, una mediación que luego retoma Noruega "y otros actores".