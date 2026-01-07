EEUU ATACA VENEZUELA

Venezuela tras la detención de Maduro, en directo: Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el ataque de EEUU a Venezuela y la detención de Nicolás Maduro.

Así fue el ataque de EEUU a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores

Delcy Rodríguez jura el cargo como presidenta encargada de Venezuela: "Vengo con dolor"

Qué busca Trump con su obsesión de anexionar Groenlandia a EE.UU. ¿puede integrarse realmente?

Pilar Lara

Madrid |

Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald J Trump.
Foto de archivo del presidente de EE.UU., Donald J Trump. | Agencia EFE

Desde la detención de Nicolás Maduro el pasado sábado tres de enero por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, se han ido sucediendo diferentes acontecimientos en Venezuela. El líder venezolano será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico y otros delitos.

Soy inocente y no culpable

En su primera declaración ante el tribunal de Nueva York, que se produjo el lunes 5 de enero Maduro se declaró inocente. "Soy inocente y no culpable. Soy una persona decente y soy todavía el presidente de mi país. Fui secuestrado el sábado 3 de enero y capturado en mi casa", dijo.

La hasta ahora vicepresidenta Ejecutiva del Gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, juró el lunes 5 de enero el cargo como presidenta encargada de Venezuela y en su discurso se refirió a Maduro y su esposa como "héroes" y a la intervención estadounidense como "una agresión ilegítima contra nuestra patria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó en una entrevista en NBC News en las últimas horas que su país no está en guerra con Venezuela, que tres de sus hombres de confianza estará a cargo de coordinar la transición en el país y ha descartado una convocatoria electoral en Venezuela, al menos hasta que el país "recupere su salud".

Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según confirmó el secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores y agregó que sus asesores preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio, de acuerdo con medios estadounidenses.

En directoActualizado a las

Los presos políticos, por fuera de los discursos de EEUU y la Venezuela de Rodríguez

El tema de los presos políticos en Venezuela ha quedado relegado, al menos en las declaraciones públicas, en el nuevo capítulo que parecen haber abierto Caracas y Washington en sus relaciones, marcadas por el interés del mandatario estadounidense, Donald Trump, en el petróleo del país suramericano.

Después de los ataques a Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, Trump afirmó que los presos políticos están en segundo plano: "No hemos llegado a eso. Ahora mismo lo que queremos es arreglar el petróleo, arreglar el país, traerlo de vuelta y tener elecciones", dijo el republicano el lunes.

Rusia envía submarino para escoltar el petrolero que EEUU trata de confiscar en Venezuela

Rusia envió un submarino para escoltar un petrolero que EE.UU. intentó confiscar frente a las costas de Venezuela, informa hoy The Wall Street Journal (WSJ).

Pekín denuncia "intimidación" de EEUU al supuestamente exigir a Venezuela romper con China

China ha denunciado este miércoles lo que ha calificado de "intimidación" por parte de Estados Unidos al supuestamente exigir a Venezuela que rompa sus relaciones económicas con Pekín como condición para explotar y comercializar su petróleo, y defendió que el país sudamericano es un Estado soberano con pleno control sobre sus recursos naturales.

Trump asegura que Venezuela entregará a EEUU entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado que el Gobierno de Venezuela, ahora dirigido por la hasta ahora ex 'número dos' de Caracas, Delcy Rodríguez, entregará al país norteamericano "entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado".

Trump exige a Venezuela que ponga fin a relaciones con China y Rusia, según ABC

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha comunicado a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, que el país deberá cumplir con finalizar relaciones con China, Rusia, Irán y Cuba como parte de una serie de exigencias antes de extraer y comercializar su petróleo, según funcionarios citados por la cadena ABC.

Delcy Rodríguez decreta siete días de duelo por los fallecidos en el ataque de EEUU sobre Caracas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha decretado este martes siete días de duelo por las víctimas mortales durante el ataque efectuado el pasado sábado por Estados Unidos sobre Caracas y alrededores en la operación que terminó con la "captura", como la describe Washington, del presidente del país, Nicolás Maduro, y su mujer y primera dama, Cilia Flores.

