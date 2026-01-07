Venezuela tras la detención de Maduro, en directo: Trump estaría dispuesto a comprar Groenlandia

Desde la detención de Nicolás Maduro el pasado sábado tres de enero por parte de las fuerzas militares de Estados Unidos, se han ido sucediendo diferentes acontecimientos en Venezuela. El líder venezolano será juzgado junto a su esposa, Cilia Flores, por narcotráfico y otros delitos.

Soy inocente y no culpable

En su primera declaración ante el tribunal de Nueva York, que se produjo el lunes 5 de enero Maduro se declaró inocente. "Soy inocente y no culpable. Soy una persona decente y soy todavía el presidente de mi país. Fui secuestrado el sábado 3 de enero y capturado en mi casa", dijo.

La hasta ahora vicepresidenta Ejecutiva del Gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, juró el lunes 5 de enero el cargo como presidenta encargada de Venezuela y en su discurso se refirió a Maduro y su esposa como "héroes" y a la intervención estadounidense como "una agresión ilegítima contra nuestra patria".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó en una entrevista en NBC News en las últimas horas que su país no está en guerra con Venezuela, que tres de sus hombres de confianza estará a cargo de coordinar la transición en el país y ha descartado una convocatoria electoral en Venezuela, al menos hasta que el país "recupere su salud".

