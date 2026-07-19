La Asociación Española contra el Cáncer reivindica el derecho de los pacientes a una información "veraz" y advierte del peligro de seguir los bulos: "Pueden costar la vida"

Atresmedia y la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) se han unido en la iniciativa 'Contra el cáncer, con todo', una alianza cuya intención es crear un altavoz informativo en España para divulgar sobre prevención, investigación oncológica y apoyo a pacientes. El presidente de la AECC, Ramón Reyes, explica en Julia en la onda que el objetivo del acuerdo es convertir los medios de comunicación en un gran altavoz para acercar información científica, combatir los bulos y dar visibilidad a los recursos de apoyo disponibles para pacientes y familiares.

Para Reyes, el principal valor de esta alianza es poder llegar a millones de personas para informarlas con mensajes basados en la evidencia científica y así ayudar también a "desestigmatizar" una enfermedad que es el primer problema sociosanitario del país y la primera causa de muerte: "Hay que informar de una forma veraz, científica" y eso es lo que esta iniciativa permite: "millones de personas a las que podemos abordar para presentarles además los servicios que gratuitamente damos desde la AECC gracias a los recursos que nos da la sociedad".

¿Cuáles son estos recursos? 800.000 socios, 1.500 profesionales y 1.800 puntos de atención para dar servicios gratuitos. "Y esto no se sabe, las personas no lo conocen", asegura Reyes durante su conversación con Julia Otero.

900 100 036, un teléfono gratuito las 24 horas del día los 365 días del año

El presidente de la AECC recuerda que son los propios pacientes quienes deben dar el paso para acceder a estos recursos, ya que la Ley de Protección de Datos no le permite a la entidad ponerse en contacto con los pacientes: "Tienen que ser las personas las que accedan a nuestros servicios. Tenemos un teléfono, el teléfono del cáncer: 900 100 036, las 24 horas del día, 365 días al año, donde nos pueden llamar y ahí ponemos en marcha todos estos servicios gratuitos de soporte integral, que va desde la prevención hasta los estadíos donde se encuentre la persona".

La alianza también pretende romper el aislamiento que muchas personas experimentan durante el proceso oncológico, no solo el del propio paciente, sino también del de su entorno. Según Julia, "a veces, la soledad del enfermo de cáncer es otro añadido terrible con el que tienen que lidiar y no es justo que estén solos existiendo como existe ese 900 100 036".

Las 'fake news' sobre el cáncer "pueden costar la vida a las personas"

Otro de los pilares fundamentales del acuerdo es la lucha contra las 'fake news', la desinformación que rodea a la enfermedad y de la que el presidente de la AECC alerta: "Las mentiras de toda la vida que se están difundiendo a través de las redes sociales, sobre todo. Abordajes del cáncer absolutamente erróneos que pueden costar la vida a las personas que los adoptan. Es muy importante hacer frente con hechos reales a esas mentiras, poner en su sitio informaciones sensacionalistas sobre determinados hallazgos que hay que poner en sordina hasta que lleguen al mercado".

La dimensión del reto queda reflejada en las cifras: cada año se diagnostican en España alrededor de 300.000 nuevos casos de cáncer, lo que equivale a unos 800 diagnósticos diarios. Según la AECC, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán algún tipo de cáncer a lo largo de su vida.

Día Mundial de la Investigación en Cáncer

Con motivo del próximo Día Mundial de la Investigación en Cáncer, que se celebra en septiembre con un acto en Bruselas, la Asociación pondrá el foco en los cánceres con menores tasas de supervivencia: "Venimos trabajando históricamente en aumentar la capacidad del colectivo de investigadores en cáncer. Tenemos 3.200 investigadores trabajando en red y ahora estamos entrando en apoyo la investigación en cánceres con supervivencias muy bajas o estancadas".

El objetivo es contribuir a alcanzar una supervivencia del 70% en 2030 y "esto es posible porque venimos de supervivencias que eran 1 de cada 4 hace 30 años, y ahora estamos en supervivencias globales del 62%. Incluso, en algunos cánceres tienen el 90%, el 95% y el 98% gracias a la investigación".

Con iniciativas como 'Contra el cáncer, con todo', la AECC y Atresmedia aspiran a demostrar que una información rigurosa, accesible y basada en la evidencia no solo ayuda a comprender la enfermedad, sino que también puede convertirse en una herramienta decisiva para prevenir, acompañar y, en muchos casos, salvar vidas.

Con la colaboración de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC).