El 60% de los adultos presenta signos de enfermedad venosa crónica: "Las varices no son solo un problema estético"

Según ha recordado el especialista, alrededor del 60% de los adultos presenta algún signo de enfermedad venosa crónica (EVC), una afección que engloba desde las conocidas arañas vasculares hasta las varices, la sensación de pesadez, el dolor, la hinchazón o el cansancio en las piernas.

¿Qué es la enfermedad venosa crónica?

La enfermedad venosa crónica se produce cuando la sangre no retorna correctamente desde las piernas hacia el corazón y queda acumulada en las extremidades inferiores. Este fallo en el sistema venoso provoca una serie de síntomas que, lejos de ser una simple molestia, pueden empeorar progresivamente con el paso del tiempo.

"Es la enfermedad vascular más prevalente en nuestro país", ha señalado el doctor Rial durante la entrevista, quien ha insistido en que se trata de una patología crónica y progresiva. Sin un tratamiento adecuado, la enfermedad puede evolucionar hacia estadios más severos, como úlceras venosas o episodios de trombosis, con un importante impacto en la calidad de vida de los pacientes.

Las varices, mucho más que una cuestión estética

Durante años, las varices han sido percibidas principalmente como un problema estético. Sin embargo, los especialistas advierten de que esta visión ha contribuido a infravalorar una enfermedad que puede tener consecuencias importantes para la salud.

"El cansancio de piernas no es algo normal y las varices no son solo un problema estético", ha subrayado Rodrigo Rial. En este sentido, ha explicado que la detección precoz resulta fundamental para modificar la evolución de la enfermedad y evitar complicaciones futuras.

Además, ha destacado que las investigaciones más recientes apuntan a una relación entre las varices avanzadas y un mayor riesgo de mortalidad cardiovascular, lo que refuerza la importancia de abordar esta patología desde una perspectiva global.

¿Se pueden prevenir las varices?

Aunque existe un importante componente hereditario que no puede modificarse, sí es posible actuar sobre determinados factores de riesgo.

Los especialistas recomiendan:

Evitar el sedentarismo.

No permanecer largos periodos sentado o de pie sin moverse.

Mantener un peso saludable.

Prestar especial atención durante el embarazo.

No obstante, el doctor Rial insiste en que la clave está en actuar desde los primeros síntomas. "Es importante tratar la enfermedad desde el inicio para modificar su curso y evitar que progrese", ha señalado.

Tratamientos para aliviar los síntomas y frenar su evolución

La buena noticia es que actualmente existen tratamientos eficaces para controlar la enfermedad venosa crónica y mejorar la calidad de vida de quienes la padecen.

El abordaje suele combinar distintas medidas terapéuticas. Entre ellas destacan las medias de compresión elástica, que favorecen el retorno de la sangre hacia el corazón, así como los tratamientos venoactivos por vía oral, orientados a reducir la inflamación venosa y aliviar síntomas como el dolor o la hinchazón.

Las cremas tópicas también pueden ayudar a mejorar la sensación de pesadez y proporcionar alivio sintomático, aunque los expertos recuerdan que por sí solas no actúan sobre el origen de la enfermedad.

Escucha la entrevista completa, donde Rodrigo Rial, Cirujano Vascular, Tesorero de la Unión Mundial de Flebología y Expresidente de la Sociedad Española de Flebología, profundiza en los riesgos asociados a la enfermedad venosa crónica y en la importancia de consultar con un profesional ante los primeros síntomas.