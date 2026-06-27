Carmen Arce, pionera del fútbol femenino: "Lo único que queríamos era jugar"

Con motivo del estreno de la película 'Pioneras: Solo querían jugar', la exfutbolista Carmen Arce, una de esas pioneras, y la actriz Bruna Lucadamo, han visitado Onda Cero para recordar las dificultades a las que se enfrentaron las primeras jugadoras para jugar al fútbol. En el programa Julia en la Onda, presentado por Julia Otero, la actriz y la exguardameta se han referido a esta película como un motivo para ver la importancia de que las nuevas generaciones conozcan esa parte de la historia del deporte.

La película, dirigida por Marta Díaz de Lope, se estrenó el pasado 5 de junio y narra cómo un grupo de jóvenes del barrio de Villaverde consiguió formar a principios de los años 70 la primera selección femenina de fútbol en plena dictadura franquista enfrentándose además a una sociedad, por lo general, machista.

Durante la entrevista, Carmen Arce recordó a aquellas compañeras que nunca pensaron que estuvieran haciendo historia. "Ni siquiera nos sentíamos ni que éramos pioneras, ni que estábamos rompiendo barreras. Lo único que queríamos era jugar", ha afirmado Arce.

Pioneras del fútbol: "La Federación no quería que jugáramos"

Uno de los momentos durante la conversación fue cuando la exguardameta ha recordado los obstáculos a los que se enfrentaban las primeras jugadoras. Explicó que el mayor problema no era la falta de reconocimiento, sino la oposición de la sociedad a que jugaran al fútbol. "Al final lo que nos paró era la Federación al no querer que jugáramos y las circunstancias personales debido a la falta de sueldo", ha explicado Arce.

Con este motivo, la futbolista relató que muchas de sus compañeras compatibilizaban los entrenamientos y partidos con el trabajo y estudios, ya que viajaban de madrugada, sin sueldo y teniendo que volver a la 'vida normal' una vez sonase el pitido final. Carmen ha afirmado, además, que soportaban "burlas e insultos" de los chicos y que, además, sentían esa humillación y maltrato social.

Por su parte, la actriz Bruna Lucadamo, ha confesado que desconocía la historia antes de participar en la película, pero asegura que el rodaje le sirvió como una "gran clase de historia". La actriz, además, ha defendido que esta película va mucho más allá del deporte, ya que recuerda la realidad de muchas mujeres en un momento tan "nostálgico" como en el que estamos.