Mónica Randall: "A mí, el aspecto físico me ha perjudicado extraordinariamente"

Desde la década de los años 60, la actriz Mónica Randall ha encarnado numerosos papeles en cine y televisión, granjeándose una fama que el próximo viernes, en la gala de los Premios Feroz, reconocerá la Asociación de Informadores Cinematográficos de España. Este colectivo entregará el premio Feroz de Honor a la actriz barcelonesa, conocida por sus papeles en películas como "Cría Cuervos" o "La escopeta nacional", entre muchas otras.

Una amplia trayectoria

Los organizadores de los Premios Feroz hacen mención la osadía de la actriz a la hora de aceptar papeles que representan "mujeres complejas y sin prejuicios con directores muy diversos", si bien Randall no se considera una actriz muy audaz: "Para la vida quizás un poco, pero, para el cine, no lo tengo claro".

La actriz afirma sentirse muy grata por recibir este premio: "Sobre todo a estas alturas de la vida, es muy agradable que la gente piense en ti porque piense que has hecho algo que ha merecido la pena", ha declarado la actriz en su entrevista en Julia en la Onda, en la que ha repasado toda su trayectoria y ha explicado por qué decidió apartarse del mundo de la interpretación. "Esta profesión se hace para que la juzguen y la vean los demás", opina Randall.

Durante su conversación con Julia Otero y David Martos, Randall se ha remontado a sus inicios como actriz de teatro en Barcelona, y ha contado como a su madre le costó entender la profesión que había elegido su hija: "Cuando decidí ser actriz, a mi madre le parecía que me iba a trabajar a una casa de lenocinio", ha bromeado la actriz, que explica que su madre tardó mucho en asimilar su profesión, y que fue necesario llevarla a rodajes para que lo entendiese: "Vio que los actores eran gente normal, pero que tenían otro horario", ha afirmado Randall en su conversación con Julia Otero.

"Profesionalmente, me he equivocado mucho"

A pesar de su amplia trayectoria y de su éxito, Randall afirma que, pudiendo volver al pasado, tomaría otras decisiones: "Profesionalmente, me he equivocado mucho", ha confesado Mónica Randall, "por todo lo que dejé de hacer y pude hacer fuera de aquí". En este sentido, la protagonista de "La escopeta nacional" ha explicado que, tras su etapa como actriz de películas de Spaghetti Western, la agencia William Morris le llamó para participar en una cinta de Hitchcock, "Topaz".

"Era un personaje Hitchcock total, pero en morena", ha explicado Mónica Randall, que ha comentado como, por una serie de malentendidos, no envío las frases que le pedían para acceder al papel. Finalmente, el papel fue interpretado por la alemana Karin Dor. "Si te llama Hollywood hay que ir con todo", se lamenta la actriz.

A pesar de su gran éxito, la actriz fue apartándose progresivamente de los focos y del mundo del cine. En 'Julia en la Onda' ha relatado en qué momento tomó la decisión de abandonar el séptimo arte: "Un día estaba en un plató. Llevaba una peluca que me molestaba", ha relatado la actriz, que afirma que en ese momento se preguntó: "¿Yo qué hago aquí, pretendiendo ser otra, repitiendo unas palabras que han escrito otros? Me pareció una tontería".

Cansada de los mismos papeles

Randall, sin embargo, achaca su desencanto también al tipo de papeles que le han propuesto a lo largo de su carrera, en la que destaca la película "Retrato de Familia", que le sacó de su registro habitual: "Nunca me llaman para estas cosas dramáticas, ni para la comedia. ¡Solo de mala! ¡Me fui por eso!", ha confesado la actriz en Julia en la Onda, que añade: "No me estimulaban las cosas que me ofrecían, que siempre eran por mi físico. A mí, el aspecto físico me ha perjudicado extraordinariamente".

Sobre la posibilidad de regresar al cine si un director se lo propone un nuevo, Randall se ha mostrado inflexible: "Si es de mujer guapa y con carácter, ya te digo que, sea quien sea, no". Sin embargo, en un registro diferente, la actriz no descarta volver a la actuación: "Espero que no se me haya olvidado", ha bromeado la actriz durante la entrevista.

Malas experiencias

En la entrevista con Julia, la veterana actriz ha comentado un par de episodios escabrosos en su carrera, en el que dos hombres trataron de sobrepasarse con ella en diferentes circunstancias."Tuve un problema con un burgués de estos, que se cree que todo el monte es orgasmo", ha relatado la actriz, que ha relatado como fue asaltada por este hombre en un despacho, tras una comida. Dentro de la industria del cine, Randall afirma que nunca ha tenido ningún problema en España, "En Italia sí, con un imbécil de director", ha declarado, añadiendo: "Si se me ve cerca hay que ser muy gilipollas para propasarse conmigo. Hay que ser muy tonto", ha declarado Randall, haciendo gala de su habitual confianza en sí misma.

En la entrevista, la actriz ha comentado su afición por viajar y visitar yacimientos arqueológicos a lo largo del mundo, y de los motivos que le han llevado a desarrollar "claustrofobia" en torno al matrimonio. También ha afirmado que no posee cuentas de Twitter ni de Instagram: "Antes monjas que redes sociales", ha aseverado la actriz que recibirá el Feroz de Honor el próximo viernes.