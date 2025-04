Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid: "No hemos sabido cuidar la democracia"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda en Onda Cero para hablar de su nuevo libro, 'Imaginar la vida' y para hacer un repaso del pasado, pero también de la situación política actual.

Carmena, que fue jueza y abogada laboralista, cuenta en el libro cómo ha cambiado el panorama político desde cuando ella empezó hasta ahora. La exalcaldesa de Madrid se sacó la judicatura con 30 años y tras estudiarse los 500 temas de la oposición en tan solo uno. Su objetivo, ha asegurado, es "incitar a que vean que se han hecho cosas, pero que hay que hacer más. Venga, moveos".

Carmena fue una de las pioneras en los despachos laboralistas en España, ya que antes no había abogados laboralistas y su historia se cuenta en la serie Las Abogadas, de la que ha hablado con Julia Otero.

Al hacer un análisis de la democracia española, no ha dudado en afirmar que "no hemos sabido cuidarla", ya que es una "institución" que "si no se cuida, se oxida y no funciona bien".

Ha explicado que en sus inicios "la justicia era como un zoco" y ha contado anécdotas de sus primeros años en la profesión. Carmena, que trabajó como jefa de seguridad penitenciaria, ha asegurado que en materia de seguridad "hemos mejorado mucho" y que el libro tiene "una estructura de legado a todo el mundo que tiene que ver con lo público".