Alba Flores recuerda la figura de su padre: "Hice un ritual familiar para darme permiso para vivir más que él"

Alba Flores ha pasado por los micrófonos de Julia en la onda para hablar sobre el documental que ha hecho sobre su padre, Antonio Flores, para desentrañar su vida y su muerte cuando se cumplen 30 años de su muerte. El hijo de Lola Flores murió con 33 años y Alba tiene 39. Preguntada por cómo vivió el momento de superar la edad de su padre, ha explicado que hizo "un ritual familiar para darme permiso para vivir más que él". Es lo que ha llamado "la culpa del superviviente", darse permiso para poder vivir mejor.

La actriz ha reconocido que el documental 'Flores para Antonio' llega cuando se ha sentido preparada, porque "siempre habíamos tenido propuestas mi madre y yo", pero no se sentían listas. En el momento en el que estaban organizando el concierto homenaje, "nos dimos cuenta de que tenía sentido hacer un documental para que estuviera disponible de manera audiovisual la figura de mi padre y tener un sitio en el que recordarle", ha contado en declaraciones a Onda Cero.

Además, se ha dado cuenta de que "el duelo de niña no es el mismo que el de adulta" y que "el duelo completo ha pasado cuando he llegado al momento de celebrar su vida". "Que el cuándo y cómo murió no tenga más pesa que el cuándo y cómo vivió, eso sería injusto", ha añadido.

Hemos perdido relacionarnos con la muerte de una manera más íntima

Cuando Antonio Flores murió se dijo que había muerto de pena, lo que marcó a Alba, porque tenía miedo de ponerse triste porque le pudiera pasar lo mismo, aunque "entiendo que me dijeran eso, está cargado de buenas intenciones", ha asegurado. En este sentido, ha reflexionado sobre cómo se trata con los niños el tema de la muerte: "No lo hacemos bien en la cultura occidental".

Antes sí había un ritual que se ha perdido -los velatorios en casa, amortajar uno mismo a los muertos-. "Hemos perdido relacionarnos con la muerte de una manera más íntima", ha apuntado.

Cabe destacar que Alba no preguntaba por su padre y su familia no le contaba nada, porque querían esperar a que ella hablara de él, pero en vez de pensar "joder cuánto tiempo, pienso 'date con un canto en los dientes de que se ha hablado', porque en muchas familias se muere gente y no se habla de traumas que han pasado y luego se hereda en las generaciones posteriores y se queda enquistado", ha declarado.

Mi madre al principio no quería salir en el documental ni de coña

En el documental de dos horas de duración aparece una grabación de una entrevista que le hizo Julia Otero, que en palabras de Alba ha sido "muy importante" porque su padre dice cosas "que no había dicho en otras entrevistas". Además, fue de las últimas que le hicieron antes de morir, lo que les dio "un criterio" para saber cómo hablar de su vida.

En 'Flores como Antonio' aparecen tanto ella como su madre, aunque ambas tuvieron que convencerse primero. "Mi madre al principio no quería ni de coña", porque ella siempre ha estado al margen, "de testigo", ha expresado la cantante, pero mientras escuchaba y veía cómo se rodaba, "fue entendiendo que tenía que hablar".

Cuando el documental llegue a los cines va a coincidir con la película Romería, de Carla Simón, que explora la relación de sus padres con la droga. En ambos casos, y muchos más, han tenido que pasar 30 años para que se rompa ese tabú sobre este tema. "Hacía falta un ejercicio de madurez en la sociedad", ha lamentado Alba, que ahora sí se ha alcanzado. En ese momento, "la dictadura estaba muy cerca y cualquier atisbo de libertad se veía como una cosa demoníaca", ha expresado.

Me habría encantado poder hablar con él de un montón de cosas. Creo que estaríamos de acuerdo

Alba Flores ha reconocido que dejó de lado cantar porque no se sentía preparada y es algo muy ligado a su padre. Hace dos años, cuando organizaron el concierto homenaje a su padre, sí se animó a cantar. "Estoy en constante evolución, he conseguido junto con Silvia Pérez Cruz acabar una canción para entregársela a mi padre", ha revelado en Onda Cero, por lo que ha animado a la gente que vea el documental que no se pierda los créditos.

Hace unas semanas, Julia Otero entrevistó a Lola Flores -hermana de Antonio y tía de Alba- quien aseguró que su hermano se habría subido a la Flotilla que fue a Gaza. "Puede ser", ha coincido Alba, quien se ha mostrado apenada por no poder hablar ahora con él de la vida actual. "Me habría encantado poder hablar con él de un montón de cosas, de la deriva que está tomando el mundo... Creo que estaríamos de acuerdo en muchas cosas y podríamos haber hecho muchas cosas juntos", ha añadido.

Para la actriz, los activistas que se subieron a la Flotilla son un ejemplo de "valentía" y cree que ella no habría tenido "la entereza y la calma en situaciones de peligro". Aunque es una mujer "con un enorme compromiso social", tal y como ha recordado Julia, como cuando estuvo con las jornaleras de Huelva o defendiendo el feminismo siempre.