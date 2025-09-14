Lolita sobre su familia: "La gente habla mucho de los Flores sin saber"

La actriz y cantante Lolita Flores ha pasado por los micrófonos de Julia En La Onda para hablar sobre su familia, el espectáculo teatral que está protagonizando, Poncia, basado en la novela de Lorca, La casa de Bernarda Alba.

Lolita ha asegurado que "acabo llorando todos los días. Salgo del teatro hecha pedazos emocionalmente". Esto es porque este personaje tiene un peso emocional añadido porque su madre, Lola Flores, soñó con ese papel: "Es la pena más grande que se llevó al fondo de su alma".

La actriz ha hablado con orgullo de pertenecer a la clase trabajadora y ha negado cualquier lujo de los apellidos ilustres: "Yo vivo de alquiler. Me compré una casa, pero la vendí para pagar Hacienda", ha revelado.

En relación con esto, se ha mostrado "muy feliz" por ser "independiente y teniendo mi cama para mí sola, mi tele para mí sola, mi cenicero para mí sola", aunque no le ha cerrado la puerta del todo al amor: "Un hombre de 45 o 50 años me vendría muy bien, pero él en su casa y yo en la mía".

También ha hablado, sin tapujos, sobre política y ha asegurado que ahora es "más de izquierdas que de derechas". Y ha aprovechado para criticar la polarización política actual: "Matar niños es un genocidio, punto".

En la entrevista también se habla de su hermano, Antonio Flores, que murió hace 30 años. Lolita ha revelado que su sobrina Alba Flores está a puto de estrenar un documental donde se abordarán detalles inéditos de su fallecimiento: "Porque a mí me hace mucha gracia, parece que todo el mundo vive debajo de la cama de los Flores, ¿no? Saben cómo pensamos, cómo vivimos, si nos ponemos la flor desde las nueve de la mañana en la cabeza... Y no es así"