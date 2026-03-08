Viaje por China: de la Ciudad Prohibida a los arrozales de Yunnan

La capital china es uno de los puntos imprescindibles del itinerario. Según Domínguez Uceta, “tres semanas en China… ¡qué fantástico viaje pueden hacer! Y, aun así, será un primer gran viaje, porque es muy poco tiempo para conocer China”. Beijing requiere al menos varios días para explorar sus principales atractivos. El colaborador destaca especialmente la Ciudad Prohibida: “un monumento absolutamente sobrecogedor… algo inimaginable hasta que no estás dentro y te das cuenta de la escala descomunal del lugar”.

Desde la capital también es habitual realizar una excursión de un día a la Gran Muralla. Además, la ciudad combina patrimonio histórico con arquitectura contemporánea, incluido el estadio olímpico conocido como el Nido, diseñado por Herzog & de Meuron.

Shanghái: rascacielos, historia y jardines clásicos

Otro destino esencial es Shanghái. Allí conviven los edificios históricos del Bund, a orillas del río, con el distrito financiero de Pudong. Domínguez Uceta resume la experiencia así: “hay que vivir el frenesí y la animación de las orillas del río en el Bund… y ver los mega rascacielos del otro lado del río, del barrio de Pudong”.

Entre los lugares destacados figuran los jardines Yu Yuan, descritos como “una creación artística de paisajes a pequeña escala, con elementos de agua, vegetación y arquitectura”. Desde la ciudad también se pueden realizar excursiones a Suzhou o Tongli y recorrer el histórico Gran Canal.

Xi’an y los Guerreros de Terracota

Para completar el recorrido urbano, Xi’an ofrece uno de los grandes conjuntos arqueológicos del país. Domínguez Uceta recomienda “ir a Xi’an a ver los Guerreros de Terracota”, un conjunto de miles de esculturas que custodian el mausoleo del primer emperador chino. Desde allí también se puede visitar el monte Huashan o la Pagoda del Ganso Salvaje.

Guizhou y Yunnan: la China tradicional

Más allá de las grandes ciudades, el experto propone explorar el suroeste del país, especialmente las provincias de Guizhou y Yunnan. Sobre Guizhou explica que “guardan todavía las costumbres y el modo de vida ancestral de las comunidades campesinas perdidas en las montañas”. En esta región viven numerosos grupos minoritarios, como los Miao o los Yao. Las aldeas tradicionales y los paisajes de montañas cónicas y arrozales forman parte de este entorno rural. “Es muy emocionante visitar las aldeas Dong, con todas sus casas antiguas de madera elevadas sobre pilares”, explica.

En Yunnan se combinan diferentes paisajes y culturas. “En el norte está a los pies de los Himalayas, con montañas nevadas y cultura tibetana… mientras que al sur hay grandes arrozales en terrazas”, señala Domínguez Uceta.

El oeste de China como gran ruta de viaje

Como conclusión, el colaborador recomienda priorizar el oeste del país: “yo, como idea general, les recomendaría el oeste de China”, donde confluyen influencias culturales, grandes ríos y regiones cercanas al Himalaya, además de provincias como Sichuan, conocida por los osos panda y el Buda gigante de Leshan.