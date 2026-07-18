SOUNDIT Festival 2026: música electrónica, naturaleza y cultura de club

Una electrónica que se vive con todo el cuerpo. Borja Malet explica que SOUNDIT no busca solo ofrecer una sucesión de DJs, sino crear mundos distintos dentro del parque. La intención es que cada pista tenga su propio lenguaje, su propia energía y su manera particular de invitar al público a bailar. “Queríamos que la gente sintiera que cada escenario tiene una identidad propia.” El festival nace de la cultura de club, pero se traslada a un parque natural, con aire, árboles y espacio. Según Malet, la idea es vivir un evento de gran formato, con cartel internacional, sin perder la sensación de cercanía y escucha atenta de un buen club.

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Cuatro escenarios con personalidad propia

SOUNDIT se articula en torno a cuatro escenarios: EL·LIPSE, LABERINT, HALO y ECO. EL·LIPSE es el escenario principal, más grande, abierto y físico, concebido como un hangar al aire libre. Allí encajan artistas como Helena Hauff, Nina Kraviz, Blawan en directo u Oscar Mulero. LABERINT apuesta por una experiencia más inmersiva y de exploración, con curadurías de Ilian Tape y TraTraTrax. HALO se presenta como un espacio circular y cálido, muy pensado para sonidos house y una energía colectiva. ECO, en cambio, funciona como el refugio más íntimo, donde la escucha es más cercana.

Festival SOUNDIT | NinaKraviz5_credit_NicholasFols

El Parc Nou como parte de la experiencia

La ubicación en el Parc Nou de El Prat de Llobregat es una de las claves del festival. Malet subraya que el entorno natural obliga a pensar el evento de otra manera. “No queríamos imponer una estructura al parque, sino dialogar con él.” La naturaleza permite que la experiencia respire, reduce la sensación de saturación y refuerza el carácter inmersivo del festival.

BCN SOUNDIT | SOUNDIT gigiFM

Sonido, comunidad y escala humana

En SOUNDIT, la calidad acústica ocupa un lugar central. Cada escenario cuenta con sistemas específicos, desde Clair Brothers hasta Void Acoustics, Funktion-One o equipos artesanales. Para Borja Malet:“Para nosotros el sonido es central.” El festival también incorpora RESSÒ, un espacio dedicado a la radio comunitaria, entrevistas, debates, talleres y procesos creativos. Malet recuerda que: “la cultura de club no es solo bailar.” SOUNDIT quiere crecer sin perder escala humana, controlando capacidades, cuidando el diseño y manteniendo espacios donde la música, el parque y la comunidad sigan conectados.

El audio completo se puede escuchar en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Víctor Herranz.