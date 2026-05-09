Qué hacer en Ibiza: wellness, yoga y gastronomía saludable en la isla

El crecimiento del nuevo club de salud y bienestar impulsado por Fomento del Turismo de Ibiza, que integra entidades privadas y administraciones públicas para promocionar el turismo de salud, belleza y bienestar tanto en Ibiza como en Formentera. “Han integrado a las entidades privadas y a las administraciones públicas para promocionar el turismo de salud, de belleza, de bienestar en Ibiza y también en Formentera”, señaló.

Además, remarcó la importancia de las actividades deportivas y del entorno natural de la isla: “Es un gusto hacer deporte en un paisaje tan bonito, es un gusto lo bien que se come, el buen clima, la cantidad de experiencias y actividades que se pueden desarrollar para disfrutar de un estilo de vida saludable y sostenible todo el año”. Actualmente, el club cuenta con más de 300 asociados entre hoteles, restaurantes, empresas de ocio, tiendas y socios individuales.

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Ibiza Wellness Weekend: actividades del 16 al 18 de octubre

Uno de los principales eventos será el Ibiza Wellness Weekend, que se celebrará los días 16, 17 y 18 de octubre en diferentes puntos de la isla y espera reunir a unas 1.000 personas. El programa combinará turismo activo, gastronomía y sostenibilidad con propuestas como fitness, yoga, pilates, barre, cocina saludable y actividades al aire libre. El viernes habrá teatro y degustación de productos locales en Sant Joan de Labritja. El sábado incluirá rutas en e-bike, mindful trekking, talleres de gastronomía y una gran masterclass en el Palacio de Congresos. El domingo se desarrollarán actividades de agroturismo y formación en hábitos saludables en Can Axica y el restaurante Salvia.

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Sant Joan y Santa Eulària, protagonistas del wellness en Ibiza

Enrique Domínguez Uceta definió Sant Joan de Labritja como “pura esencia ibicenca” y destacó su ambiente rural, su mercadillo dominical y los conocidos bocadillos de Can Joan i Josefa. Sobre Santa Eulària des Riu, subrayó espacios como el Puig de Missa y lugares vinculados al bienestar como Can Axica y el restaurante Salvia, “una arquitectura minimalista y silenciosa de alma ibicenca”. También mencionó otros espacios emblemáticos de bienestar en la isla como Six Senses Ibiza, Atzaró, Aguas de Ibiza y Revival Spa o Can Curreu. El reportaje completo puede escucharse en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero presentado por Carles Lamelo.