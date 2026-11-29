Probablemente hayas visto alguna vez a un educador canino utilizando un pequeño dispositivo que emite un «clic» cada vez que el perro realiza un determinado comportamiento. Se trata del clicker, una herramienta de entrenamiento animal que permite transmitir información de manera precisa durante el aprendizaje.

Con nuestra colaboradora Ío Almagro, educadora canina de Eventos GUAU, hablamos de cómo funciona y de qué debemos tener en cuenta si queremos incorporarlo a la educación de nuestro perro.

¿Qué es el clicker y para qué sirve?

El clicker es un pequeño dispositivo que, al presionarlo, emite un sonido breve y característico. Su función es marcar el instante exacto en el que el animal realiza un comportamiento que queremos reforzar.

El sonido permite comunicar al perro qué acción concreta le ha hecho merecedor de una recompensa, algo especialmente útil cuando estamos enseñándole un comportamiento nuevo.

¿Cómo conseguimos que nuestro perro entienda el significado del clic?

El sonido del clicker no tiene inicialmente ningún significado especial para nuestro perro. Para que se convierta en una herramienta de aprendizaje, debemos asociarlo a una consecuencia positiva, como una recompensa alimentaria.

Este proceso, conocido habitualmente como cargar el clicker, permite que el animal aprenda a relacionar el sonido con la llegada de una recompensa.

La importancia de hacer clic en el momento adecuado

Una de las claves del entrenamiento con clicker es la precisión. Si queremos enseñar a nuestro perro a sentarse, por ejemplo, debemos marcar el momento en el que realiza ese comportamiento y no cuando ya se ha levantado o está haciendo otra cosa.

Un clic realizado en un momento inadecuado puede transmitir al animal una información diferente de la que pretendíamos comunicarle.

¿Es imprescindible utilizar un clicker para educar a nuestro perro?

El clicker no es una herramienta mágica ni un dispositivo que, por sí solo, consiga que nuestro perro obedezca. Tampoco es una orden ni sustituye a la recompensa.

Existen otras formas de marcar un comportamiento, como utilizar una palabra breve. Lo importante es que nuestra comunicación sea clara, coherente y comprensible para el animal.

Con Ío Almagro, en Como el Perro y el Gato, nos acercamos a esta herramienta de educación canina y a sus posibilidades para facilitar el aprendizaje de nuestros perros.

Puedes encontrar más información sobre nuestra colaboradora en su página web, Eventos GUAU.