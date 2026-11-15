¿Es bueno jugar a perseguir y atrapar a nuestro perro? Ío Almagro explica qué debemos tener en cuenta

El juego es una parte fundamental de la vida de los perros y una de las formas más habituales de relacionarnos con ellos. Sin embargo, no todos los juegos tienen las mismas características ni todos los animales responden de igual manera ante una determinada actividad.

En una nueva entrega de la sección de Educación canina de Como el Perro y el Gato, dirigido y presentado por Carlos Rodríguez en Onda Cero, contamos con Ío Almagro, especialista en comportamiento canino de Eventos GUAU, para hablar sobre el juego de atrapar.

Una actividad que puede adoptar distintas formas y que plantea preguntas sobre la comunicación, la excitación y el bienestar de nuestros compañeros de cuatro patas.

¿En qué consiste el juego de atrapar con perros?

Muchos responsables de perros juegan a perseguirlos por el jardín, correr detrás de ellos cuando llevan un juguete o dejar que sean los animales quienes los persigan.

Son situaciones que pueden parecer sencillas, pero en las que intervienen distintos elementos del comportamiento canino.

¿Es lo mismo que el perro nos persiga a que seamos nosotros quienes corramos detrás de él? ¿Cómo podemos saber si entiende que estamos jugando?

¿Cómo saber si nuestro perro está disfrutando del juego?

Uno de los aspectos más importantes durante cualquier actividad compartida es observar la respuesta del animal.

El lenguaje corporal, la disposición a continuar jugando y la posibilidad de interrumpir la actividad son elementos que pueden ayudarnos a interpretar cómo está viviendo la situación.

También es importante recordar que cada perro tiene sus propias preferencias y su manera de relacionarse con las personas. Lo que para uno puede resultar divertido, para otro podría ser una experiencia incómoda.

¿Puede el juego de persecución generar problemas de comportamiento?

Una de las dudas que plantea este tipo de juego es si determinadas dinámicas pueden favorecer comportamientos poco deseables en otras circunstancias.

Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando necesitamos acercarnos a nuestro perro para ponerle la correa y él interpreta que queremos comenzar una persecución?

¿Podemos enseñarle a distinguir los momentos de juego de aquellas situaciones en las que necesitamos que responda a nuestras indicaciones?

La forma de iniciar y finalizar las actividades, así como la comunicación que establecemos con el animal, son cuestiones relevantes para una convivencia adecuada.

La importancia de adaptar el juego a cada perro

El juego debe ajustarse a las características, la edad, la condición física y las preferencias de cada animal.

No todos los perros disfrutan de las persecuciones ni necesitan el mismo nivel de actividad. Por eso resulta importante observar sus respuestas y ofrecer alternativas cuando una dinámica no parece adecuada.

En esta sección, Ío Almagro nos invita a reflexionar sobre cómo jugamos con nuestros perros y cómo podemos comprender mejor su comportamiento para disfrutar juntos de estas actividades.

Escucha la sección de Educación canina con Ío Almagro en Como el Perro y el Gato, con Carlos Rodríguez, en Onda Cero.