Miguel Bernardeau desvela a quién le sacaría la bola negra: "A Vito Quiles le sacaría una como una catedral"

Miguel Bernardeau se ha convertido en todo un icono tras el papel de Rafael Rodríguez Rapún en La bola negra. El filme, dirigido por Los Javis, se ha posicionado como uno de los candidatos a llevarse alguna estatuilla en los próximos premios Oscar.

Su presencia en medios ha sido más que notoria desde el estreno de la película, pero esta vez ha sido por mostrar públicamente su opinión política.

"A Vito Quiles le sacaría una bola negra como una catedral"

Bernardeu, también conocido por su presencia en series como Élite (2018) o Querer (2024), no ha dudado a la hora de responder respecto a quién le sacaría la bola negra, en referencia a la película recién estrenada. El actor ha asegurado que le sacaría "una bola negra como una catedral" al agitador Vito Quiles, al que ha señalado como ejemplo de las personas que, a su juicio, contribuyen a polarizar el debate público en España.

Bernardeau ha explicado que se la dedicaría a muchas personas en el actual contexto de crispación social y política. Sin embargo, ha mencionado expresamente a Vito Quiles como uno de sus ejemplos.

"A Vito Quiles le sacaría una bola negra como una catedral y a toda la gente que polariza la opinión, que no deja que en nuestro país se pueda generar un ambiente de diálogo y de paz", ha afirmado el actor. Bernardeau ha ampliado después su respuesta para incluir a quienes mantienen posiciones extremas, especialmente en el ámbito político. "Le sacaría bola negra a todo el mundo que es un extremo en algo, en política, por ejemplo", ha reflexionado.

El intérprete ha insistido en que considera fundamental recuperar la capacidad de conversar entre personas con opiniones diferentes. "Necesitamos poder comunicarnos, poder hablar, poder dialogar. A todo el mundo que no nos deje hacer eso: bola negra", ha concluido.

El actor deja clara así su opinión sobre el agitador social, que ha cobrado especial relevancia con el paso de los años y lo sigue haciendo ahora que se acercan las elecciones generales. De hecho, ya ha anunciado "un tour" por distintas ciudades de España, algo que ha molestado a muchos internautas.

La declaración se ha producido durante una entrevista con la agencia EFE en Londres, donde Bernardeau se encuentra promocionando La bola negra. La expresión hace referencia al significado que tiene este gesto en la película, en la que sacar una bola negra simboliza el rechazo hacia una persona.