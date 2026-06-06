Los vídeos de los momentos más destacados del primer día del papa en Madrid: saludo con los reyes, su primer discurso...

El papa León XIV ya está en Madrid. El avión que le ha trasladado desde Roma hasta España ha aterrizado a las 10:12 horas y a las 10:33 horas, tal y como estaba previsto, el pontífice ha pisado suelo español por primera vez. Allí ha sido recibido por los reyes, la princesa Leonor, la infanta Sofía, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, las autoridades de la Comunidad de Madrid, la cúpula de la Conferencia Episcopal y el resto de autoridades.

La mañana del primer día del Santo Padre en España ha estado marcada por su visita al Palacio Real, donde ha pronunciado su primer discurso, un encuentro privado con los Reyes y su primer paseo con el papamóvil por las calles de Madrid, donde ha sido aclamado por 130.000 personas. Después ha ido a la Nunciatura Apostólica a comer y descansar para los actos de la tarde.

Llegada del papa a España

A las 10:12 horas ha aterrizado el avión del papa en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Justo 20 minutos después se han abierto las puertas y el papa ha aparecido para bajar las escalerillas. En el pie de las mismas le esperaban sus majestades, los reyes Felipe VI y Letizia Ortiz. Ambos han saludado al Santo Padre con una reverencia y, tras intercambiar unas palabras, le han conducido por una alfombra roja que iba desde el avión hasta la terminal. Escoltados por miembros de la Guardia Real, los tres han llegado hasta el resto de autoridades, para saludarles.

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Saludo de Pedro Sánchez con Ayuso y Almeida

Minutos antes de la llegada del papa, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha saludado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida. Era un momento muy esperado, ya que no coincidían desde la conferencia de Presidentes en Santander. El saludo ha sido breve, con un leve cruce de miradas y un simple intercambio de "buenos días" entre ambos. Lo mismo con el alcalde Martínez Almeida.

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Saludo entre Pedro Sánchez y los reyes

Los reyes y el presidente del Gobierno también se han saludado antes de la llegada del papa. Sus Majestades han llegado al aeropuerto de Barajas sobre las 10:17 horas. El presidente del Gobierno les estaba esperando a la entrada de la terminal para acompañarles, posteriormente, al saludo con los ministros y demás miembros de la política y de la Conferencia Episcopal. Cabe destacar la frialdad de la reina Letizia hacia el jefe del Ejecutivo. Con el rey, a Sánchez se le ha visto conversar de manera distendida.

Llegada del León XIV al Palacio Real y saludo con la princesa Leonor y la infanta Sofía

Tras la recepción en el aeropuerto, el papa se ha desplazado hasta el Palacio Real, donde ha tenido lugar el primer acto oficial. Allí ha llegado en viaje oficial, entre vítores, aplausos y "vivas" de los madrileños y demás multitud allí congregada. En el centro de la Plaza de la Armería del Palacio Real y con toda la Guardia Real en posición, los Reyes han recibido al pontífice, que se ha saludado unos segundos después por primera vez con la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Después de escuchar el himno del Vaticano y el de España, el papa ha saludado al Escuadrón de Escolta Real a caballo. Una formación de guardia de honor compuesta por la Escuadra de Gastadores, la Unidad de Música, el Grupo de Honores (con sus tres compañías, Monteros de Espinosa, Mar Océano y Plus Ultra), el Escuadrón de Escolta Real, la Batería Real y la Sección de Motos del Grupo de Escoltas. Tras esto, ha mantenido un encuentro privado con los miembros de la Familia Real, que le han enseñado el Palacio Real y la Capilla Real.

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El rey elogia al papa "su claridad y firmeza" ante los casos de abuso en la Iglesia

Después de un saludo protocolario y recepción ante más de 200 invitados, entre los que se encontraban todos los ministros, miembros de otros grupos políticos, presidentes autonómicos, expresidentes del Gobierno, entre otros, el rey Felipe VI ha pronunciado un discurso marcado por el agradecimiento al papa por su "claridad y firmeza" ante los abusos sexuales en la Iglesia.

El primer discurso del papa en España

Después del discurso del rey ha sido el turno del papa León XIV. En su discurso ha animado a la "reconciliación y cooperación" y ha invitado a abandonar las "narrativas polarizantes". El Santo Padre ha recordado que la propia historia de España muestra que "no es la cultura del enfrentamiento, sino la del encuentro, la que genera estabilidad y prosperidad" y, por ello, ha lanzado un "mensaje de paz", aunque ha lamentado que en estos tiempos a algunos les suene "ingenuo" y, a otros, "provocador".

El primer paseo en papamóvil de León XIV

Tras su paso por el Palacio Real, León XIV ha podido tener el primer encuentro cercano con las personas que le esperaban en las calles. En su primer paseo en papamóvil el papa ha recibido el cariño de unas 130.000 personas agolpadas en las calles de Madrid, que le gritaban "Papa León, te queremos un montón", entre otros.

Tras recorrer algunas de las principales vías de Madrid, como la Plaza de España, la calle Princesa y los bulevares en el entorno de Alberto Aguilera y calle Carranza hasta la plaza de Colón, el pontífice se subió a un coche privado hasta la Nunciatura, donde ha parado a comer y descansar antes de los actos de la tarde.