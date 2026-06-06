El rey elogia al papa León XIV "su claridad y firmeza" ante los casos de abuso en la Iglesia: "Son esenciales para el proceso sanador"

El rey Felipe VI ha reconocido al papa León XIV su "claridad y firmeza" ante los casos de abusos sexuales en la Iglesia que son "esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido". En un discurso desde el Palacio Real, su Majestad ha agradecido la "enorme labor social" de la Iglesia y el trabajo de los religiosos, sacerdotes, misioneros y voluntarios que ayudan diariamente.

"Reúno en vuestra persona mi reconocimiento y gratitud hacia todos esos hombres y mujeres", ha comentado su Majestad, al tiempo que ha destacado el "contraste" de estas buenas obras con el "dolor causado" por los abusos sexuales que "no son ni pueden ser representativos de la comunidad eclesial". "Vuestra claridad y firmeza (...) son esenciales (...) para las víctimas, los fieles, la Iglesia y la sociedad en su conjunto", ha destacado.

Los "números primos" de la sociedad actual

Por otro lado, Felipe VI le ha agradecido a León IV su visita a nuestro país y el "privilegio" que supone que hable de manera habitual en castellano, gracias a sus raíces españolas, y ha alabado el "carácter solidario, tolerante, creativo y cosmopolita" que va a poder apreciar a lo largo de su visita por Madrid, Barcelona y, por primera vez, en Canarias. Asimismo, ha recordado que la fe católica está "enraizada" en España y que sin ella no se entendería ni la cultura ni la historia.

Asimismo, el rey ha puesto en valor la "sólida formación científica" de León XIV, en concreto en matemáticas, en un mundo "que ya no se explica en los términos a los que estábamos habituados". Por ello, el rey ha criticado que la sociedad actual "corre el riesgo de olvidar lo que de verdad importa", en referencia a que "todo vale, todo es admisible".

Si bien, utilizando metafóricamente conceptos matemáticos, "los números primos" de la sociedad deben seguir siendo "la dignidad de la persona, los derechos humanos, los valores democráticos y la legalidad internacional".

"La persona jamás debe ser reemplazada, subyugada o coaccionada por ningún algoritmo"

En este sentido, el rey ha recordado la primera encíclica que ha publicado León XIV hace unos días, sobre el uso de la IA y los desafíos que plantea. Según Felipe VI es un texto que anima a "reemplazar el miedo" por el conocimiento de la nueva realidad.

Parafraseando una de las frases del texto, que señala que la IA "no puede ser monopolio de unos pocos, sino un instrumento que beneficie a todos", el rey ha puntualizado que eso "solo" será posible si la persona se mantiene en el centro de cualquier discurso. "Jamás reemplazada, subyugada o coaccionada por ningún algoritmo".

La importancia de saber escuchar y de la unidad

También ha hecho referencia a lo que decía su predecesor, el papa Francisco, que hacía hincapié en "la importancia de saber escuchar" en un mundo en el que, a pesar de haber mayor interconexión, se está perdiendo esa "capacidad o paciencia". Por eso, Felipe VI se ha retrotraído al día del cónclave, cuando León XIV fue elegido como nuevo papa, cuando sus primeras palabras fueron: "Ayudadnos a construir puentes con el diálogo, con el encuentro, uniéndonos todos para ser un único pueblo siempre en paz".

Así las cosas, para concluir, el rey ha apelado a la "unidad", que siempre tiene que ser "vehículo e instrumento para la paz", en un momento en el que parece que se está perdiendo. "La unidad surge de esa capacidad inagotable para el bien y la belleza que alcanza su cima cuando el ser humano habla al prójimo".