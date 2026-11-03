El sindicato Alferro denuncia a Óscar Puente ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por la presunta revelación de los audios entre Adif y los maquinistas

El Sindicato Alternativa Ferroviaria (Alferro) ha denunciado al ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la Fiscalía del Tribunal Supremo por presunta revelación de las grabaciones de las comunicaciones entre el Centro de Regulación y Control de Atocha de Adif y los maquinistas implicados en el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Alferro reclama investigar si Puente ha cometido un delito de revelación de secretos o de informaciones reservadas y, en su caso, de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, según la denuncia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El sindicato critica que Puente se dedicó a desvelar esta información antes que a explicar lo ocurrido

El sindicato señala que en la comparecencia que hizo Puente el mismo día del accidente ya "dio a conocer información procedente de las grabaciones de las comunicaciones ferroviarias relacionadas" con lo ocurrido, reconociendo que tuvo acceso al contenido de las mismas, antes de informar sobre las circunstancias del accidente.

Puente repitió exactamente lo que hablaron los maquinistas con los operadores del centro de control, por lo que "no se limitó a comunicar información general sobre el accidente ferroviario, sino que hizo público el contenido concreto de comunicaciones operativas registradas por Adif, así como "las instrucciones impartidas desde el Centro de Control".

Pidem que se investigue si Puente sabía que no debían ser divulgadas

Por eso, desde el sindicato consideran que esa información revelada se corresponde con "registros operativos de seguridad ferroviaria, cuya conservación y custodia corresponde a los sistemas de comunicación utilizados por Adif, y cuyo contenido constituye una fuente de prueba relevante para esclarecer las causas del accidente y las posibles responsabilidades derivadas del mismo".

En este sentido, creen que es "necesario" determinar si Puente, sabiendo el carácter "revelador" de esas grabaciones, las desveló sabiendo que "no debían ser divulgadas" y si "las grabaciones cuyo contenido hizo público habían sido incorporadas a las actuaciones judiciales declaradas secretas" por la jueza de Orgaz (Toledo) a cargo de la investigación.