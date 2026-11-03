VOTA: ¿Cree que Óscar Puente llegará al 29 de noviembre siendo ministro y candidato?

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Óscar Puente se somete al examen del Congreso por la catástrofe de Urda entre peticiones de dimisión
Ada Colau insiste en la dimisión de Óscar Puente tras Adamuz y Urda: "Como ha vuelto a suceder, es sano que se asuman responsabilidades políticas"
Óscar Puente no dimite, admite la falta de confianza en los trenes y apunta como "habituales" los fallos en el sistema LZB
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