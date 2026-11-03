Rufián señala la continuidad de Óscar Puente como "una distracción" y le pide "hacerse cargo": "Sé qué diría la izquierda si fuera un ministro del PP"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha puesto en duda la continuidad de Óscar Puente como ministro de Transportes porque es "una distracción". Así lo ha expresado en la comparecencia de Puente ante la Diputación Permanente del Congreso, donde ha dado explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado 28 de octubre.

Según Rufián, lo "importante" no es si Puente continúa o no, sino "si el sistema ferroviario español, concretamente la alta velocidad, es sostenible, segura y eficiente o no lo es". A su juicio, la respuesta es "inequívoca". "No lo es", ha asegurado.

El independentista, para apoyar tal afirmación, ha enumerado una serie de datos, como que un controlador de Adif en la línea Madrid-Sevilla ha pasado de controlar 15 trenes a 40 o que en 2025 hubo 3633 trenes con afectaciones, con fallos de señalización, mientras que en 2018 hubo 24.

Critica que caiga en lo mismo que el PP con Angrois

Aunque Rufián ha calificado a Óscar Puente de "buen político" y le ha reconocido que "da la cara", que es "bastante más" de lo que ha habido hasta ahora, le ha reprochado que sus justificaciones no pueden ser 'y tú más'. "No vale decir que Trillo con el Yak 42, o Botella con el Madrid Arena, o Ayuso con las residencias o Pastor con Angrois", ha expresado.

Por ello, le ha criticado por "culpabilizar a un trabajador", igual que hizo el PP en Angrois: "Para vergüenza de la izquierda cayeron en lo mismo que el Partido Popular en Angrois, que fue amargarle la vida al maquinista". Según Rufián, un "error humano" debería ser "que te pongan un té, no un café, y no que se estrelle un tren a 200 kilómetros por hora con otro tren".

Asimismo, ha asegurado que sabe qué diría "toda la izquierda" si el ministro al cargo fuera del PP. "Sé qué diríamos, qué pediríamos, qué haríamos si fuera un ministro del PP el que tuviera más de 100 muertos encima de la mesa después de 10 meses y dos accidentes", en referencia al ocurrido en Adamuz en enero, en la misma línea ferroviaria, que causó la muerte de 46 personas.

Alguien tiene que hacerse cargo de la responsabilidad política del accidente

En este sentido, el portavoz de ERC ha subrayado que "alguien se tiene que hacer cargo" de la responsabilidad política del accidente y ha puesto el foco en el aumento del tráfico y del mantenimiento desde que se liberalizó el mercado ferroviario en 2020. "Siete de cada diez muertos en el mundo por accidentes en este medio se corresponden con siniestros en España", ha añadido.

Por eso, ha calificado de "farsa" el orgullo nacional de la alta velocidad porque "hay algo que se ha hecho mal durante muchos años". En este momento ha señalado a los culpables, con "nombre y apellidos": "El primero, el PP con sus recortes y el segundo, el PSOE con la aplicación de una liberalización salvaje".