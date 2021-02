Desescalada en Valencia, nuevas medidas, restricciones confinamiento en Madrid, Cataluña, Andalucía, y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Revilla, sobre Semana Santa: "O abrimos todos o nadie. No puede ser una Torre de Babel"

El presidente de Cantabria, el regionalista Miguel Ángel Revilla, ha apelado a la "sensatez" de sus homólogos del resto de comunidades y del propio Gobierno central para ir "todos de la mano" ante la posible reapertura de fronteras autonómicas con motivo de la Semana Santa.

"Esto no puede ser una Torre de Babel, que unos abran y otros no", ha opinado el dirigente cántabro, para incidir en que "si abrimos, abrimos todos. O si no se abre, que no abra nadie". Porque, como ha evidenciado, "de nada sirve que una comunidad pueda abrir cuando las demás están cerradas".