Victoria Abril se suma a la corriente negacionista y (peligrosa) de Miguel Bosé

La actriz, Victoria Abril, ha recibido el Premio Feroz de Honor 2021, sin embargo, lo que más ha ocupado las principales cabeceras son los comentarios que ha hecho sobre el coronavirus, la pandemia y las vacunas. En su discurso, ha asegurado que "somos cobayas, las vacunas son experimentos sin probar que nos meten rápido y desde que nos vacunan hay más casos positivos".

Abril ha calificado a la covid como "coronacirco" y con respecto a las vacunas, ha criticado que "la Pfizer no se hace responsable de los efectos secundarios y encima pon el brazo". No se ha quedado ahí, la ganadora del Premio Feroz ha criticado con dureza las medidas contra el virus: "Si ves la tele y no sales te crees que la gente está muriendo por las calles, pero la gente está muriendo como cada año, el año 2020 no ha tenido más muertos que el 19, ¿dónde está la pandemia?", se ha preguntado.

"Todo esto es para confinarnos y alienar nuestros derechos y libertades fundamentales y convertirnos en esclavos y en cobayas", ha continuado, "y para que Amazon gane en dos meses de epidemia todo el dinero que nos ha dado la UE para pasarla".

Se suma a la lista de negacionistas como Miguel Bosé

La actriz no se ha preocupado por ser llamada "negacionista" y ha contado su experiencia en Francia, ya que se encuentra viviendo allí desde 1982, teniendo en cuenta que las medidas de restricción son más duras que en España y, por ejemplo, los eventos culturales están totalmente cancelados. "El pelo no me lo corto hasta que me devuelvan las libertades", ha afirmado luciendo una larga melena. "El miedo te impide vivir, peor que perder la vida es perder la razón de vivir, basta ya".

Por ello, ha aclarado que en Francia "sólo trabajo, metro y dormir". Así, se suma a la lista de otras celebridades como el cantante, Miguel Bosé, que ya declaró que no creía en el coronavirus.

Los Premios Feroz se desmarcan de sus comentarios

Ante estas declaraciones, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) ha manifestado que "tanto la Asociación como la organización de los Premios Feroz están firmemente comprometidos con las medidas sanitarias impulsadas por las autoridades nacionales, autonómicas y locales para la lucha contra la COVID-19", así como que la ceremonia que tendrá lugar el próximo martes "cumplirá escrupulosamente con el protocolo de seguridad sanitaria vigente, y la organización exigirá también a todos los asistentes su estricto cumplimiento".

Mayor control sanitario en Francia

Esta problemática ha supuesto que la actriz aceptara el Premio Feroz, algo a lo que no está acostumbrada, y tiene pensado instalarse en España, concretamente en Málaga, hasta que la situación mejore. También ha cargado contra Macron, incidiendo en que: "ha vuelto a pedir otro año para meter decretazos y quitarnos ya el cien por cien de nuestros derechos y libertades".

Está previsto que la actriz recoja el galardón en una ceremonia que se celebrará el próximo 2 de marzo en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña y que se retransmitirá en directo a través de YouTube.

Trayectoria de Victoria Abril

El Feroz de Honor reconoce una trayectoria de casi 100 películas y 20 series y que comenzó muy joven, con 15 años, junto a Sean Connery y Audrey Hepburn en "Robin y Marian".

Ha estado nominada 9 veces a los Goya y logró el premio a mejor actriz protagonista con "Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto" (1995) de Agustín Díaz Yanes, que asimismo le valió la Concha de Plata del Festival de San Sebastián.

También Borau, Berlanga, Chávarri, Camus, Gutiérrez Aragón o Armiñan la eligieron para sus películas, pero sobre todo dos directores, Vicente Aranda, con quien rodó doce títulos, y Pedro Almodóvar, han sido decisivos en su carrera.

Quiere volver "de la mano de Almodóvar"

Lleva años pidiendo a Almodóvar que la vuelva a llamar. "Cada vez que le veo le digo 'Pedro, que se me pasa arroz'", ha reconocido, "pero no, el amor no se puede pedir ni comandar por internet, tráigame dos kilos de amor, no se puede".

A Vicente Aranda, con quien hizo "La muchacha de las bragas de oro" (1980), "El Lute: camina o revienta" (1987) o "Amantes"(1991), Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín, le ha recordado como "el padre, director y autor" de lo que ella es.

"Para bien o para mal, estoy hecha a su imagen y semejanza y todo lo que aprendí con él me ha servido con los demás, Vicente es como la llave maestra que abre todas las puertas", ha dicho.