El mensaje de agradecimiento de la reina Letizia al equipo de la AECID que viaja a Venezuela: "Tendéis la mano con profesionalidad, rigor y mucho cariño"

La reina Letizia ha despedido este miércoles al equipo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) que parte a Venezuela para atender las necesidades sanitarias urgentes tras los terremotos de la semana pasada, destacando que la ayuda humanitaria española "acompaña" desde la "profesionalidad, el rigor" y "con mucho cariño".

Así se ha pronunciado la reina en un discurso que ha dirigido a los primeros 44 profesionales sanitarios, logistas y cocineros voluntarios del hospital de campaña 'Start' antes de que partiesen en un vuelo desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en una despedida a la que también ha acudido el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.

Doña Letizia ha deseado "lo mejor" al equipo que se dirige a Venezuela, especialmente en un contexto de "dureza" y con "dificultades esperables" por las consecuencias de los seísmos, que han dejado hasta la fecha más de 1.900 personas fallecidas y 10.500 han resultado heridas.

La reina ha destacado la importancia del trabajo de la AECID, que va a estar "acompañada" y "reforzada" por la sociedad civil, a través de diversas ONG y empresas. "Eso demuestra la respuesta efectiva que tiene España ante la petición de ayuda internacional por parte de Venezuela", ha subrayado.

En este contexto, Doña Letizia ha subrayado "la profesionalidad, el rigor" y el "mucho cariño" con el que la cooperación y la ayuda humanitaria española "tiende la mano" a todas las personas que "lo están pasando mal".

Despliegue del hospital de campaña en 36 horas

Una vez completado el despliegue del personal y del equipamiento, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha explicado que el hospital de campaña queda operativo en aproximadamente 36 horas. En esta ocasión el 'Start' se desplegará en formato 'EMT1', que corresponde a equipos médicos de emergencia con capacidad ambulatoria para proporcionar atención sanitaria básica y de urgencia sin hospitalización, especialmente adaptados a contextos donde se requiere reforzar la atención primaria.

El 'Start' está diseñado para funcionar de forma completamente autosuficiente, con capacidad propia de generación eléctrica, abastecimiento de agua, logística y farmacia, evitando así sobrecargar unos servicios locales que, en las primeras fases de una emergencia, suelen encontrarse gravemente afectados.

Los 44 profesionales sanitarios, logistas y cocineros que prestarán apoyo en Venezuela provienen de diferentes comunidades autónomas, entidades locales y ONG colaboradoras, como CESAL y Médicos del Mundo.