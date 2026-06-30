El vídeo de la NASA que muestra el antes y el después tras el doble terremoto de Venezuela: más de 58.000 edificios destruidos

Venezuela afronta su sexto día de rescate y reparación tras el doble terremoto que sacudió el norte del país el pasado miércoles. Según el último balance oficial de cifras, ya son 1.943 personas fallecidas y 10.571 heridos, tal y como ha informado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En estos momentos, los rescatistas de todo el mundo actúan contrarreloj para intentar encontrar con vida a personas bajo los escombros, aunque con el paso de las horas, las posibilidades disminuyen. "La esperanza nunca se pierde (...). Hay que seguir" ha dicho en declaraciones a EFE el militar español Alberto Vázquez.

En concreto, el equipo de ingenieros militares especialistas en estructuras, acompañados de ocho perros, trabaja en estos momentos en el estado de La Guaira, cercana a Caracas y la zona más afectada por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5.

Una primera estimación de los daños

Precisamente, un estudio realizado por la NASA, en concreto por Corey Scher y Jamon Van Den Hoek de la Universidad Estatal de Oregón a partir de los datos de Copernicus Sentinel-1 muestra que la catástrofe podría haber dejado unos 58.870 edificios dañados o destruidos en toda la región afectada.

En el vídeo se pueden ver imágenes superpuestas de La Guaira, Caracas y otras zonas. Primeramente, cómo lucían esas zonas los días previos al doble terremoto y, después, cómo ha quedado reducido todo a escombros. Llama la atención la devastación en Maiquetia, La Guaira, Caraballeda o Macuto, donde apenas han quedado edificios en pie.

689 réplicas desde el miércoles

Los seísmos de la semana pasada afectaron Caracas y otros seis estados del norte del país. La región más afectada ha sido La Guaira, una zona costera que ya vivió una tragedia por un deslave en 1999 que dejó miles de muertos. Tras los terremotos del pasado miércoles, se han registrado 689 réplicas.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un seísmo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.