El vídeo a vista de dron que muestra los bloques de viviendas sociales de la era Chavez arrasados tras los terremotos en Venezuela

Las imágenes grabadas con un dron han permitido ver la devastadora situación en la que se encuentran las infraestructuras tras el doble terremoto que ha sacudido Venezuela. El vídeo, en concreto, muestra varios bloques de viviendas completamente derrumbados en el municipio de Caraballeda, en la región de La Guaira, la más afectada por la catástrofe y donde los equipos de rescate continúan trabajando sin descanso.

Estos edificios afectados pertenecían al programa Misión Vivienda, uno de los proyectos de vivienda de interés social impulsados durante el mandato del expresidente Hugo Chávez. Este programa chavista, lanzado en 2011, estaba enfocado en la construcción y entrega de hogares dignos a familias vulnerables.

Los hogares, construidos en el estado de La Guaira, fueron entregados entre 2013 y 2014 y han estado rodeados de denuncias por falta de controles y presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos. Además, los especialistas explican que para la construcción de estas viviendas se utilizaron materiales de baja calidad, sin supervisión y sin aplicación de las normas antisísmicas.

Muchas de las familias que residían en este complejo habían sido realojadas allí tras perder sus hogares por las graves inundaciones registradas en 2010. El vídeo en cuestión refleja la dimensión de los derrumbes y el trabajo que se encuentran realizando los equipos de emergencia. Las autoridades han confirmado que han sido 189 los edificios derrumbados por completo en este complejo.

Terremotos en Venezuela: edificios colapsados y miles de afectados

Según las últimas cifras oficiales, el doble terremoto ha dejado al menos 1.719 muertos, así como 5.034 heridos, 15.866 damnificados y 855 edificios afectados. El Gobierno venezolano sigue haciendo balances de fallecidos, afectados y desaparecidos mientras los equipos de rescate internacionales continúan las labores en los puntos más afectados del país.