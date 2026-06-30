El vídeo del momento en el que rescatan a un cachorro de entre los escombros de Venezuela

En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados, hay noticias que devuelven la esperanza a los ciudadanos. En este caso, unas imágenes han captado el momento en el que los equipos de emergencia han salvado con vida, y después de casi una semana desde la tragedia, a un cachorro que permanecía atrapado entre los escombros, una escena que ha emocionado a miles de personas.

En el vídeo se puede ver cómo los rescatistas, equipados con el material de emergencia, sacan cuidadosamente al perro entre los restos. El perro, visiblemente asustado y consciente de la situación, es entregado con vida a uno de los efectivos. Esta escena se produce en plena operación de búsqueda de supervivientes en la que los servicios de emergencia de todo el mundo, que aún trabajan sin descanso y a contrarreloj, se encuentran localizando tanto a personas como a animales tras los derrumbes.

Continúan las labores de rescate tras los dos terremotos

Los equipos de emergencia mantienen activos los dispositivos de búsqueda en las zonas más afectadas mientras Caracas continúa aumentando el balance de víctimas y desaparecidos. Como se lleva informando desde hace una semana, en las labores de rescate hay efectivos y ayuda internacional con el objetivo de seguir localizando supervivientes. Mientras, historias como las de las mascotas que se encuentran, así como de los menores que aparecen siguen conmocionando al mundo y a un país que no pierde la esperanza.