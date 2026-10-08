Quién es Anne Carson, ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026

La escritora canadiense Anne Carson ha recibido por parte de la Academia Sueca el Premio Nobel de Literatura 2026 por su "audaz e inventiva obra que, en juguetón diálogo con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", tal y como ha expresado el organismo este jueves.

La poeta sucede así al húngaro László Krasznahorkai, vencedor del año pasado. La autora aparecía como una de las grandes candidatas entre nombres de gran calado como Amitav Ghosh, Gerald Murnane, Haruki Murakami, Cristina Rivera Garza, Margaret Atwood y Thomas Pynchon.

Sin embargo, Carson ha recibido la noticia con sorpresa. "No hemos tenido mucho tiempo pero me ha dicho que ahora mismo está en Islandia, donde está escuchando el viento. Ella estaba sorprendida, pero muy feliz. Pude escuchar eso en su voz", ha detallado Ingrid Carlberg, secretaria de la institución.

Considerada una de las poetas contemporáneas más importantes según la crítica literaria, Carson es también ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada en la Universidad de Michigan.

Quién es Anne Carson

Carson, nacida en Toronto en 1950 y residente en Nueva York, es poeta, ensayista, traductora y profesora de literatura clásica y comparada. Su vida dio un giro a los 15 años cuando descubrió en una librería una edición bilingüe de Safo.

A partir de ahí, y gracias a su profesora de latín, comenzó a estudiar griego antiguo en sus horas libres. Su fascinación la llevó a doctorarse con una tesis dedicada a Safo y a marcar su vida para siempre.

Y es que su doble condición de escritora y especialista en el mundo clásico ha servido para conformar una trayectoria donde ambas vertientes se mezclan, creando una literatura sin igual.

Su estreno en la literatura

Su debut literario se produjo en 1986 con Eros, un libro que habla sobre el amor romántico y la atracción a través de la prosa y el verso. A los 42 años publicó Short Talks (1992), dando inicio a una producción caracterizada por la disolución de los límites entre géneros donde conviven el ensayo, la narración, el drama y la ópera.

Más tarde, en 1998, aparece 'Autobiografía de Rojo', una novela en verso que recupera el mito de Gerión y Heracles para transformarlo en una historia contemporánea sobre identidad, deseo y desamor.

No obstante, una de sus obras más aclamadas es 'Nox', una pieza literaria construida alrededor de la muerte de su hermano Michael en Copenhague. En ella se mezclan fotografías, cartas, fragmentos y traducción.

Gracias a su carrera y sus numerosas obras, fue galardonada en 2020 con el Premio Princesa de Asturias de las Letras, y ahora recibe el galardón literario más prestigioso del mundo.

De esta forma, Carson se coloca como la decimonovena mujer que gana el Premio Nobel de Literatura frente a los 104 hombres anteriores. La primera en conseguirlo fue la autora sueca Selma Lagerlöf en 1909. Entre estas autoras, la única hispanoamericana en alzarse con el Nobel fue la poetisa chilena Gabriela Mistral en 1945.

Carson analizó un concierto de Rosalía

Una de las curiosidades de la galardonada es el artículo que realizó sobre uno de los conciertos de Rosalía en Chicago en la revista 'London Review of Books'.

Carson resalta en su artículo que su voz puede hacer cualquier cosa: "El personaje florece para contenerla. Imagínate seducir a veinte mil personas así cada noche en una gira por Dios sabe cuántas ciudades".

"La voz es una maravilla. Es un hecho que el flamenco exige madurez en la voz; la suya, aún con un brillo juvenil, podría pasar de maravillosa a milagrosa en unos años", explica en el escrito.

Además, destaca la inquietante mezcla de la estructura de la canción pop con la emoción mística tradicional, y afirma que "es evidente que Rosalía siente una profunda admiración por las reflexiones místicas" así como por la religiosidad.