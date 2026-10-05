PREMIO NOBEL

Premio Nobel de Medicina para Deisseroth, Hegemann y Nagel por sus descubrimientos en optogenética

El estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel han obtenido el Nobel de Medicina "por sus hallazgos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

ondacero.es

Madrid |

Premio Nobel de Medicina para Deisseroth, Hegemann y Nagel por sus descubrimientos en optogenética
Premio Nobel de Medicina para Deisseroth, Hegemann y Nagel por sus descubrimientos en optogenética | Premio Nobel

Como ha anunciado la Asamblea Nobel del Instituto Karolinska de Estocolmo, el Premio Nobel de Medicina 2026 es para el estadounidense Karl Deisseroth y los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel "por sus descubrimientos sobre los canales iónicos activados por la luz y la optogenética".

Tal como informa la academia, los galardonados "han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia". Esto se debe a que es un método que se está utilizando actualmente en laboratorios de todo el mundo para desvelar los misterios del cerebro.

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