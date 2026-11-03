Puente, sobre los que le dicen que ha acusado al trabajador: "Yo he dicho la verdad"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido ante la Diputación Permanente del Congreso para ofrecer explicaciones sobre el accidente ferroviario de Urda (Toledo), ocurrido el pasado 28 de octubre y que ha dejado 69 víctimas. El ministro ha asegurado que ha dicho "la verdad", aunque eso "no significa" que se sepa todo ya, porque todavía queda mucha investigación por delante.

Puente ha explicado qué hizo el día del accidente cuando supo lo que había ocurrido y se ha defendido de las acusaciones de otros partidos, que le han acusado de "señalar" a un trabajador. "Nunca he empleado la palabra error humano", ha sostenido el ministro, al tiempo que ha preguntado a los presentes: "¿Cuál es la alternativa? ¿Qué hubieran hecho ustedes en mi lugar?"

¿Por qué se dieron las indicaciones que se dieron?

Así las cosas, el titular de la cartera de Transportes ha defendido las explicaciones que ha dado en todo momento porque están basadas a partir de lo que vio, escuchó, pudo conocer. Sí que le hubiera gustado responder a una pregunta, de la que "no" tiene la respuesta. "¿Por qué se dieron las indicaciones que se dieron?"

El ministro ha indicado que llegó al centro de control a las 9:40 horas y desde ese momento se dedicó a valorar con un equipo lo que había sucedido: "Vimos la moviola, escuchamos los audios, me explican la normativa y trato de entender". Por ello, después de tener "toda la información disponible" y comprender "cuál ha sido la dinámica del accidente, la explico con hechos".

¿Cuál era la alternativa? ¿Ocultársela a la opinión pública? ¿Disfrazársela? ¿Inventármela?

"Cuando tengo toda la información disponible y comprendo cuál ha sido la dinámica del accidente, la explico con hechos. ¿Cuál era la alternativa? ¿Ocultársela a la opinión pública? ¿Disfrazársela? ¿Inventármela?", les ha preguntado a los políticos de los diferentes grupos que forman la Diputación Permanente.

En este sentido, y dejando de lado "los bulos, las mentiras y las manipulaciones interesadas", Puente les ha preguntado si hay "alguna versión alternativa" que ellos conozcan y él no, para que se la diga. "Veo que dicen que no. Yo he dicho la verdad de lo que he escuchado, de lo que he visto y de lo que me han explicado, con pruebas tangibles. ¿Significa eso que ya sabemos todo? No", ha concluido.