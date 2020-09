Coronavirus España: nuevos casos, muertes y últimas noticias de hoy

Cierra un colegio de Huelva tras el positivo de dos profesores

El equipo directivo del colegio Juan Luis Vives de Huelva, en el que se imparte Educación Infantil, Primaria y Secundaria, ha decidido cerrar sus puertas como medida preventiva tras el positivo de dos de sus profesores y a la espera de la instrucciones de las autoridades sanitarias. Pese a que dicho profesorado no ha mantenido aún relación alguna con sus alumnos ya que el comienzo de las clases no estaba previsto hasta hoy 15 de septiembre, siguiendo el Protocolo de Actuación en base a la normativa vigente, se contactó con el enfermero del centro de salud de referencia y se le comunicó la noticia al inspector de zona, al jefe de servicios de inspección, se contactó con Epidemiología y diversos técnicos de relaciones laborales y ya por la tarde se mantuvieron reuniones telemáticas para dar solución al problema con el equipo directivo, equipo COVID y claustro de profesores. Entorno las 21:00 horas, la directora del centro mantuvo diversas conversaciones sin recibir ninguna instrucción concreta por lo que el equipo directivo decidió adoptar una serie de medidas preventivas. El alumnado de secundaria no asistirá al centro hasta nuevo comunicado y además al establecerse un contacto entre las personas afectadas y el resto de los compañeros del centro se ha considerado oportuno la no asistencia del alumnado de las etapas de infantil y primaria hasta que todo el profesorado tenga la certeza de estar libre de contagio.