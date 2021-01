Nuevas medidas, confinamiento en País Vasco, Castilla y León, Baleares, Madrid, Cataluña, restricciones y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Alemania prepara restricciones para los viajeros procedentes de Gran Bretaña, Brasil y Sudáfrica

Alemania está preparando restricciones a la entrada de viajeros procedentes de Gran Bretaña, Brasil y Sudáafrica ,según ha anunciado su ministro de Interior he interior ministry said on Thursday, ya que preocupa el crecimiento de los contagios de las variantes del coronavirus procedentes de estos países.