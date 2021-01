Nuevas medidas en Andalucía, restricciones en Madrid, Castilla y León, Aragón y últimas noticias del coronavirus en España hoy

Andalucía plantea endurecer las restricciones con el confinamiento como opción

El presidente Juanma Moreno, anuncio ayer que las medidas contra el Covid en la comunidad se endurecerán por la "explosiva" situación de incremento de los casos de coronavirus en la región

No sería comprensible que el Gobierno de la Nación teniendo los datos que se están viendo no sólo en Andalucía, sino en el resto de España y Europa, no tomara una decisión en el conjunto del país", ha apuntado Juanma Moreno, que ha subrayado que el confinamiento de la población es "la máxima decisión posible" y debe ser "responsabilidad del propio Estado" y adoptarse "en común" para todo el país.