La justificación del alcalde vacunado contra la Covid-19 en primera fase: "He sido más conejillo de indias que privilegiado"

La Comunidad Valenciana va a investigar la supuesta administración anómala de la vacuna a los alcaldes socialistas de El Verger y Els Poblets, en Alicante. Se trata de Ximo Coll, alcalde de El Verger, y Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, que el viernes pasado recibieron la llamada del centro de salud de El Verger para ser vacunados, saltándose así el calendario de vacunación. Ambos son concejales de Sanidad de sus respectivos municipios y no están dentro del grupo de vacunación de la primera fase. Fueron vacunados junto a cinco agentes de la Policía Local.

A la investigación que ha abierto la Consejería de Sanidad para esclarecer lo sucedido, se suma la crítica por parte del grupo político en la oposición en El Verger, el PP, que considera lo ocurrido como un "abuso de poder".

"Soy concejal de servicios sociales y estamos yendo todas las semanas a los centros de salud"

El alcalde de El Verger justifica en Más de uno que ya haya sido vacunado, saltándose el calendario de vacunación porque "aparte de ser alcalde, soy concejal de servicios sociales y desde marzo estamos yendo todas las semanas a los centros de salud".

Por otro lado, el alcalde, Ximo Coll, cuenta que "las vacunas que había en el centro de salud eran para los sanitarios" pero que hubo sanitarios que no se vacunaron, unos por temor y otros porque estaban en cuarentena o pasando un proceso gripal. Explica que al no vacunarse algunos sanitarios, sobraron vacunas y le llamaron a él. "Me llamaron porque aunque no soy una persona de riesgo sí estoy haciendo labores de riesgo.

"No le quité la vacuna a nadie; hay vacunas para todos"

Además, el alcalde recalca que "no le quité la vacuna a nadie; hay vacunas para todos". Dice que aún no se han vacunado a los residentes de la residencia de El Verger porque todavía hay incidencia de coronavirus allí".

Sobre porque descongelaron los viales sin saber cuántas personas se iban a vacunar, dice que "esto yo no lo entiendo". Comenta que le llama la atención que haya sanitarios que no se quieran poner la vacuna, pero asegura que no le quitaron a nadie la dosis que vaya a necesitarla.

Sorprendido por el revuelo

Con respecto a por qué le llamaron a él, Ximo Coll afirma que también llamaron al Policía y al Cuartel de la Guardia Civil. "No veo ningún privilegio en que me hayan llamado para vacunarme; he sido más conejillo de indias que privilegiado".

Su mujer, Carolina Vives, concejal en el pueblo Els Poblets también fue vacunada.

El alcalde confiesa que está sorprendido por el revuelo que se ha montado por la noticia y "entiende y respeta que alguien pueda decir que se le ha vacunado por ser el alcalde".