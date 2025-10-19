Juan del Val responde a las críticas tras ganar el Premio Planeta 2025: "No se puede cuestionar una novela que aún no ha salido"

El escritor y tertuliano Juan del Val, ganador del Premio Planeta 2025, se ha mostrado contundente contra las críticas que ha recibido tras hacerse con el galardón por su novela 'Vera, una historia de amor'.

"Los 'haters' me dan igual, me reconfortan", ha señalado en el plató de 'La Roca' en La Sexta. "Me llama la atención que la gente no tenga la noción de lo que es el Premio Planeta. No se puede cuestionar un Premio Planeta que se da a una novela cuando la novela no ha salido", señala.

El autor recuerda que no es la primera novela que escribe y que ya lleva seis publicadas. "Hay lectores que me siguen por lo que escribo", señala Del Val respecto a su faceta en televisión. "Para mí, este premio es una oportunidad para llegar a la gente con lo que escribo. Esta novela soy yo en estado puro".

'Vera, una historia de amor'

La obra en cuestión narra la historia romántica sobre una mujer de mediana edad que rompe su matrimonio con un marqués para vivir su historia de amor con Antonio, un joven de origen humilde que la lleva a vivir un proceso de liberación personal que culmina con el descubrimiento de la verdadera cara de su exmarido.

Esta es la cuarta novela en solitario de Juan del Val, quien ya se hizo con el Premio Primavera de Novela en 2019 con 'Candela'. Durante su trayectoria profesional como escritor ha publicado otros títulos, como 'Delparaíso', 'Bocabesada' o 'Parece mentira'.

El ganador del Planeta, que recibió el galardón el pasado miércoles, se había presentado bajo el seudónimo de Elvira Torres y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio 'No es tan fácil morir de amor', según el jurado, "una novela contemporánea, con una abierta crítica social y algún toque de thriller en el contexto de Sevilla".