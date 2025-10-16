La esperada felicitación de Nuria Roca a Juan del Val por el Premio Planeta 2025: "Tú no eres consciente..."

Juan del Val se ha convertido en el protagonista de las últimas horas en el mundo de la cultura después de ganar este miércoles el Premio Planeta 2025 por su novela 'Vera, una historia de amor', en la que narra la historia de una mujer sevillana de clase alta que rompe su matrimonio para vivir su historia de amor con un joven de origen humilde.

Esta es la cuarta novela en solitario de este escritor que ya fue galardonado en 2019 con el Premio Primavera de Novela por 'Candela'. También le hemos podido leer en otras novelas como 'Parece mentira', 'Delparaíso' y 'Bocabesada', además de en otras novelas coescritas junto a su pareja, Nuria Roca, como 'Lo inevitable del amor' o 'Para Ana (de tu muerto)'.

Precisamente a ella dedicó Del Val unas emotivas palabras en su discurso de agradecimiento en el que le dedicó el previo. "Sin ti esto sería imposible, porque sin ti nada tendría sentido (…) Cada vez que te miro, y llevo casi 30 años mirándote, descubro la suerte que tengo", fueron algunas de las palabras que dedicó el escritor a su pareja.

También dedicó el premio a sus padres y a sus tres hijos.

La respuesta pública de Roca, también periodista, escritora y presentadora de televisión, no ha tardado en llegar. Lo ha hecho a través de Instagram, donde ha dedicado a su pareja un emotivo post con fotos de él mientras escribía la novela.

"Tú no eres consciente, pero mientras ibas construyendo a Vera, y no me preguntes por qué porque yo tampoco lo se, yo te iba haciendo fotos (…) Mientras creabas su universo observaba cómo te emocionabas, cómo dudabas, cómo disfrutabas, cómo sufrías y cómo aporreabas el teclado", comienza diciendo Roca.

También habla de la novela, sus personajes y cómo fue construyéndolos uno a uno, explicando cómo observaba "cómo Antonio se convertía en un cómplice arrebatador, cómo Diego me hacía sufrir más de la cuenta, cómo quería ser amiga de Gabi, cómo el marqués lo contaminaba todo, cómo Alba se postulaba para tener su propia novela, cómo yo misma acompañaba del brazo a la madre de Antonio a la feria, cómo esas dos madres sabían lo que se decían sin mediar palabra, cómo Vera ya no tenía miedo a equivocarse...".

"Tienes tanta personalidad escribiendo que cada frase trasciende a lo que cuentas, Juan. ¡Gracias! ¡Enhorabuena!", termina escribiendo Nuria Roca en su post.